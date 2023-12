Un guionista de Friends explica por fin por qué ESA broma picante de venganza de Rachel a Ross

Friends, la sitcom de los 90 protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y el fallecido Matthew Perry, se convirtió en una de las series más exitosas y aclamadas por el público y lo sigue siendo hoy en día.

Casi 20 años después desde que se emitió el último capítulo, la serie continúa siendo una de las más recordadas por millones de fans que no dudan en encontrar parecidos en la vida real con los icónicos personajes o vuelven a sumergirse en sus capítulos recordando frases como "Estábamos en un descanso" o la picante y perversa broma que Aniston pronunció dando vida a Rachel y que, durante largos años, ha suscitado la atención de los espectadores más acérrimos.

Ross y Rachel en 'Friends' | NBC

En el primer capítulo de la temporada 4 titulado El de la Medusa y emitido en 1997, Rachel y Ross vuelven a Nueva York después de compartir un romántico momento en la playa donde decidían retomar su relación. Sin embargo, su regreso acaba desembocando en una fuerte discusión y su posterior ruptura cuando Rachel descubre que Ross se había quedado dormido leyendo la carta de 18 páginas que ella había escrito en la que se sinceraba sobre sus sentimientos y le pedía que reconociese su infidelidad.

Finalmente Ross explota y no quiere reconocer nada y tras una pelea sale enfadado del apartamento y escuchamos a Rachel gritar: "NO es tan común, NO le sucede a todos los hombres, ¡y SÍ tiene importancia!".

Ross y Rachel en 'Friends' | NBC

Durante una entrevista para Entertainment Weekly, los productores ejecutivos Greg Malins y Adam Chase han explicado por fin la historia detrás del famoso gag cómico y a qué se refería Rachel que "tenía importancia", aunque no cabía demasiada duda.

"Ross y Rachel... ya sabes. Se estaban insultando entre sí", ha explicado Malins. "Y yo tenía una idea en la cabeza de Rachel diciendo: 'Bueno, una vez, cuando eyaculaste de forma precoz, te dije que estaba bien y no era así'".

Chase explicó que realmente se refería a un episodio de la segunda temporada "en el que Ross y Rachel... ya sabes", donde se acuestan por primera vez y que dio lugar a "la broma del zumo", que era la supuesta causa de que Ross tuviera los pantalones mojados tras haberse besado y Rachel pensó que ya había terminado.

"Todos sabíamos exactamente lo que quería decir y nos encantó que recordara un momento icónico sin ser explícito", ha explicado Chase. Para los fans también ha seguido siendo icónico.