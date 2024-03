La conexión de Taylor Swift con La Sirenita ¿y Harry Styles? en su nuevo disco

Taylor Swift is an icon, is a legend and is the moment ahora mismo con una popularidad sin precedentes.

La artista estadounidense continúa con su millonaria gira The Eras Tour, que pronto llegará por fin a Madrid, rompiendo récords con su concert film en cines y hace poco arrasó en los Grammy.

Una noche muy especial donde además sorprendió a sus fans (que mira que hacen teorías, pero esta no la vieron venir) anunciando un nuevo disco, The Tortured Poets Department, que saldrá a la venta el 19 de abril.

Por supuesto los swifties están ávidos de nuevos detalles sobre este álbum sorpresa, que ella misma explicó que "necesitó" hacer durante este duro año, en el que rompió con su novio de seis años, Joe Alwyn.

La información que sí se ha conocido ya es el título de las canciones que compondrán el disco, y las teorías no han tardado en dispararse.

Una de las conexiones que han hecho los fans es con el tema "But Daddy I Love Him", pues es una frase conocida por aparecer en La Sirenita, el clásico de Disney.

Los paralelismos entre Taylor y La Sirenita no son pocos, partiendo de que ella misma se ha disfrazado de Ariel dejando claro su predilección por la princesa y las sirenas. Además, en el espectáculo de su Eras Tour hay un momento que ya se ha hecho viral donde la cantante se "sumerge" en medio del concierto para "nadar" hasta el escenario.

Conociendo a Swift y su tendencia a buscar alegorías y metáforas, las redes se han llenado de posibles significados que llegan hasta Alwyn u otro de sus ex, Harry Styles.

"But daddy i love him es una referencia exacta a La sirenita y a Ariel teniendo que renunciar a su voz para estar con el amor de su vida...", explican muchos de los tuits, ya que hay una extendida teoría de que Taylor tuvo que aceptar llevar una vida más 'escondida' y privada para estar con Joe.

Otros apuntan que La sirenita se estrenó en 1989, año en que nació Taylor y muy significativo para ella incluso poniendo título a uno de sus mejores discos.

Pero para otras, es una referencia a Harry Styles, que en la época en la que se les relacionaba juntos lució una camiseta que ponía exactamente esa frase.

"But daddy i love him es para las fans de harry styles y solo las fans de harry styles", aseguran.