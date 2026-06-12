Zoe Kravitz deja claro que está dispuesta a aparcar su carrera para ser madre: "Hay que ser realista"

La relación de Zoe Kravitz y Harry Styles lleva meses en el ojo mediático. Entre apariciones públicas, especulaciones sobre su futuro juntos y los recientes rumores que apuntan a boda, la actriz ha decidido hablar con una sinceridad poco habitual sobre cómo vive toda esa atención y sus planes de formar una familia.

Aunque evita entrar en demasiados detalles sobre su vida privada, Zoe reconoce que estar enamorada cuando todo el mundo está mirando no siempre resulta fácil.

"Creo que hacer cualquier cosa bajo la mirada pública es incómodo", confiesa en un nuevo reportaje con British Vogue.

La actriz explica que es plenamente consciente de cómo funciona la maquinaria mediática que rodea a las celebrities, pero eso no significa que haya terminado acostumbrándose a ella.

"Sé que está ocurriendo... Soy consciente de todos los ingredientes que crean eso de lo que estamos hablando. Pero eso no significa necesariamente que te sientas cómoda con ello. Hay momentos en los que simplemente quieres esconderte porque todo parece abrumador".

Sin embargo, también a veces decide no dejar que esa exposición condicione su día a día.

"Y luego hay momentos en los que, quizá de forma desafiante, piensas: 'Voy a salir a por mi café y no vais a quitarme eso'".

En el reportaje la hija de Lenny Kravitz también ha hablado de un tema muy personal: la posibilidad de convertirse en madre y cómo eso podría afectar a su carrera.

Lejos de vender la idea de que es posible compaginarlo todo sin renuncias, ha dejado claro que prefiere afrontar esa etapa con los pies en la tierra.

"Simplemente tienes que ser realista. Si quiero hacer algo bien, tengo que concentrarme en ello. Sabiendo cómo soy, no voy a tener un hijo y dirigir películas exactamente al mismo tiempo. Tienes que decidir dónde quieres poner tu energía", afirma tajante.

A sus 37 años, la actriz asegura ser "muy consciente de que algún día va a morir" y parece que sus prioridades se están alineando en sitios más alejados de Hollywood.

Esto cuadra con lo que fuentes cercanas a Harry Styles aseguraban hace poco sobre él, que está más que listo para ser padre.