Enredados en España: Así está siendo el rodaje con los protagonistas de Disney en Alicante o Girona

España se ha consolidado como el gran plató internacional de Disney para dar vida a la adaptación en acción real del clásico Enredados.

La superproducción ha instalado su gran base en la Ciudad de la Luz de Alicante, donde desde el 24 de junio el equipo técnico se ha estado desplazando a localizaciones históricas clave de la geografía española.

Entre los rincones elegidos destacan el casco antiguo y la Catedral de Girona transformados en el castillo del reino de Corona, la costa y arquitectura de Tarragona, el enclave alavés de San Martín de Valparaíso y la Catedral de Burgos, configurando un despliegue visual único que busca recrear la magia de la versión animada hasta el final de su rodaje previsto para finales de otoño/invierno.

Al frente del reparto se encuentran la joven actriz australiana Teagan Croft (Titanes), que encarna a Rapunzel con su icónica melena rubia, y el estadounidense Milo Manheim (Zombies), que da vida al carismático Flynn Rider.

Un importante salto en la carrera de Manheim, quien lleva el talento en los genes al ser hijo de Camryn Manheim, la aclamada actriz ganadora del Emmy y del Globo de Oro por El abogado y estrella de series como Entre fantasmas o Ley y Orden.

Ambos intérpretes estarán acompañados por un gran elenco en el que figuran Kathryn Hahn como Madre Gothel o Diego Luna. Todos se han integrado por completo en la cultura y las calles españolas durante este tiempo antes de la filmación.

Ya se ha visto a la pareja de actores completamente caracterizados compartiendo espacio de trabajo con los miles de figurantes locales seleccionados en los castings de la zona, disfrutando del ambiente y de la singularidad de las ciudades medievales.

Esta experiencia en tierras españolas ha conquistado al propio director de la película, Michael Gracey (El gran showman), quien destacó entusiasmado antes de iniciar el rodaje el privilegio de grabar en nuestro país: "Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados".

Una inmersión cultural y cinematográfica que situará a nuestro país en la gran pantalla mundial cuando la película llegue a los cines aproximadamente en el verano de 2028.