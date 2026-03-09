¡Vaya morreo! Blake Lively y Ryan Reynolds se dejan llevar por la pasión y son pillados besándose en público

Blake Lively y Ryan Reynolds han asistido al partido de la FA Cup entre el Wrexham y el Chelsea F.C. en Gales. El actor, que es copropietario del club galés, ha seguido el encuentro desde las gradas junto a su esposa, con quien ha protagonizado varios gestos de cariño durante el partido.

El matrimonio vive un momento complicado debido a todo lo relacionado con el conflicto legal de It End With Us. Ahora, en uno de los momentos más comentados del partido, la pareja ha sido vista besándose mientras se abrazaban en la grada.

Ryan Reynolds y Blake Lively besándose en la grada del partido Wrexham vs Chelsea | Getty

Durante el encuentro ambos se mostraron muy atentos al partido, especialmente en los primeros minutos, cuando el Wrexham ha logrado adelantarse en el marcador. Sin embargo, el Chelsea terminó remontando el partido con un resultado final de 4-2, lo que supuso la eliminación del club galés de la competición.

Aun así, la actriz no ha dejado de apoyar a su marido durante el encuentro. En otro momento del partido se la ha visto abrazándolo mientras ambos observaban el juego, incluso apoyando la cabeza en su hombro.

Ryan Reynolds y Blake Lively en la grada del partido Wrexham vs Chelsea | Getty

Tras el partido, Lively ha compartido una fotografía sonriente junto a Reynolds sobre el campo vacío. La actriz ha publicado la imagen en sus Instagram Stories acompañada del mensaje: "¡Menudo partido!".

Ryan Reynolds y Blake Lively en el encuentro del Wrexham vs Chelsea | Instagram Blake Lively

La escena vivida en el estadio volvió a demostrar que, más allá de sus carreras en Hollywood y de los proyectos empresariales de Reynolds con el Wrexham, la pareja sigue manteniendo una relación tan sólida como cercana incluso ante las cámaras.