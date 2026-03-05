¿Se ha operado Jim Carrey? Expertos aseguran que hay "una gran transformación quirúrgica" que costaría unos 60.000 dólares

Jim Carrey volvió a convertirse en tema de conversación en internet después de su reciente aparición pública, que incluso desató teorías conspirativas sobre un supuesto clon. Ahora, una cirujana plástica ha opinado sobre el cambio físico del actor y cree que podría deberse a varias intervenciones estéticas.

El debate sobre la apariencia del protagonista de La Máscara comenzó tras su presencia en los Premios César, donde recibió un premio honorífico. Su cara generó comentarios en redes sociales que iban desde especulaciones sobre cirugía estética hasta teorías virales que insinuaban que la persona que acudió al evento no era realmente el actor.

Tras esa polémica, la doctora Rachel Mason, de la clínica La Femme Plastic Surgery de Las Vegas, ha analizado el aspecto de Carrey en declaraciones a Page Six. Según la especialista, el cambio podría corresponder a: "una transformación quirúrgica importante".

"Esto parece ser una transformación quirúrgica importante. El indicador más obvio es la elevación significativa de las cejas, que apunta a un levantamiento de cejas", señala Mason, quien destaca especialmente la posición de las cejas del actor.

La especialista también cree que Carrey podría haberse sometido a una blefaroplastia superior, una cirugía para eliminar el exceso de piel en los párpados: "Los párpados superiores ya no están encapuchados; se ha eliminado el exceso de piel y los ojos parecen estructuralmente diferentes en lugar de simplemente renovados".

Según su análisis, otros cambios podrían indicar una combinación de procedimientos adicionales. Mason apunta a una transferencia de grasa facial y a un posible lifting facial para explicar la apariencia más lisa y firme de la parte media e inferior del rostro.

"La línea mandibular más firme y la parte inferior del rostro más elevada sugieren firmemente un lifting facial, posiblemente un lifting de plano profundo, que reposiciona las estructuras faciales más profundas para un resultado más completo", afirma.

La especialista también considera que el aspecto uniforme de la piel podría estar relacionado con tratamientos de rejuvenecimiento con láser, que suelen utilizarse después de intervenciones quirúrgicas para mejorar la textura cutánea.

En conjunto, la doctora estima que una combinación de estos procedimientos podría tener un coste considerable: "Si se realizara un lifting facial de plano profundo, estos procedimientos normalmente sumarían entre 50.000 y 60.000 dólares", explica la doctora.

Mason también advierte que una transformación de este tipo no suele implicar una recuperación rápida: "Los levantamientos de cejas y los estiramientos faciales requieren de dos a cuatro semanas de recuperación visible, y la inflamación puede tardar varios meses en desaparecer".

Según la especialista, el resultado final de este tipo de intervenciones puede tardar incluso hasta un año en estabilizarse por completo:" Si se trata de una inflamación postoperatoria temprana, lo cual es probable, la apariencia debería suavizarse y volverse más natural con el tiempo", añade.

Aunque el actor no ha confirmado haberse sometido a ningún procedimiento, el debate sobre su apariencia sigue generando titulares. Mientras tanto, expertos como Mason insisten en que cambios estructurales como los que observa no se logran con iluminación o pequeños retoques, sino con cirugía.