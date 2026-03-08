Pixar justifica su decisión de eliminar la historia gay de Elio: "Estamos haciendo una película, no terapia"

El verano pasado, Pixar estrenó Elio en los cines, buscando repetir la fórmula de sus éxitos más recientes como Inside Out 2.

La película cuenta la historia de Elio, un niño obsesionado con los alienígenas que descubre la respuesta a su pregunta cuando le transportan al Comuniverso, un paraíso interplanetario que alberga vida inteligente de galaxias lejanas.

Pero cuando le confunden con el líder de la Tierra, tendrá que crear vínculos inesperados, sortear una crisis de proporciones intergalácticas y asegurarse de no perder la oportunidad de hacer realidad su mayor sueño.

Póster de Elio, lo nuevo de Pixar | Pixar

A pesar de la imaginativa trama, la cinta no llegó a recaudar lo esperado, alrededor de 150 millones de dólares a nivel mundial. Una cifra que se quedó lejos de lo previsto ya que su producción costó algo más de 150 millones de dólares.

Antes de su estreno, la película estuvo rodeada de polémica debido a que el estudio decidió borrar una historia gay que su director original, Adrián Molina, quería contar. El cineasta pretendía reflejar su experiencia al crecer como homosexual en el personaje principal, el cual se imaginaba en un momento dado teniendo un hijo de mayor junto a un chico que le gustaba.

Finalmente, Molina se marchó del proyecto y fue sustituido por Madeline Sharafian y Domee Shi. Ahora, el jefe creativo de Pixar, Pete Docter, ha explicado la postura del estudio.

"Estamos haciendo una película, no gastando cientos de millones de dólares en terapia", ha dicho en una entrevista al Wall Street Journal.

Escena de Elio | Pixar

"Con el tiempo, me di cuenta de que mi trabajo es asegurarme de que las películas gusten a todos", ha declarado Docter, indicando que está impulsando a Pixar a priorizar conceptos con los que puedan identificarse.

"Si vamos a producir solo porquerías, mejor cerremos las puertas. Prefiero morir intentando hacer algo en lo que realmente creemos", ha señalado.

Pixar acaba de estrenar Hoppers, este verano será el turno de Toy Story 5 y recientemente confirmó las secuelas de Los Increíbles, Monstruos, S.A. y Coco.