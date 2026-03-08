SU MISMO PAPEL EN ¡LA NOVIA!
La inesperada respuesta de Christian Bale al ser preguntado por la actuación de Jacob Elordi en Frankenstein: "No veo muchas películas"
Christian Bale ha hablado sobre interpretar al monstruo de Frankenstein en ¡La novia!, al igual que Jacob Elordi en la versión de Guillermo del Toro, pero su respuesta ha sido toda una sorpresa.
Publicidad
Frankenstein ha revivido en los últimos meses por partida doble, ya que primero Guillermo del Toro estrenaba su versión del clásico de Mary Shelley, y ahora ha sido el turno de Maggie Gyllenhaal con ¡La novia!, su rompedor remake de La novia de Frankenstein.
La cinta de la directora la protagoniza Jessie Buckley, como Ida, la novia del monstruo, y Christian Bale como el monstruo de Frankenstein.
Tras su estreno en cines, el actor ha hablado sobre ambos proyectos y al ser preguntado por la actuación de Jacob Elordi, que interpreta a su mismo personaje, Bale ha sorprendido con su respuesta.
"He oído que es fantástico", dijo Bale. "Simplemente no veo muchas películas", confesó.
Junto a ello, el actor ha admitido que tampoco ha visto nada de su coprotagonista, Jessie Buckley, ni siquiera Hamnet, con la que ha arrasado en esta temporada de premios: "Sólo conozco a Jessie como La Novia".
No obstante, en la misma charla con People, la actriz sí que reveló sus papeles favoritos de Bale: "En The Fighter es extraordinario. En El Maquinista no creo que nadie haya creado un personaje como él".
"Es irritante que nunca haga una mala actuación. Cuando entras al set con Christian, te esfuerzas. Tienes que estar a su lado y ocupar un espacio frente a este increíble artista, y llevarlo contigo, pero lo adoro profundamente. Creo que es el actor más increíble y me siento muy afortunada de haber trabajado con él", se deshizo en halagos.
Publicidad