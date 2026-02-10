Taylor Swift lleva meses en el centro de la conversación mediática por su relación con Travis Kelce y los rumores en torno a una boda inminente; mientras, en paralelo, su nombre se ha visto arrastrado de forma indirecta al conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni. Aunque la cantante ha intentado mantenerse al margen de la batalla judicial, la filtración de mensajes privados y las menciones a su nombre en el caso habrían tensado su relación con la actriz.

Según varias fuentes citadas por el periodista Rob Shuter, Blake Lively y Ryan Reynolds ya no figuran en la lista de invitados: "No están invitados. Punto", asegura una de las fuentes, que añade: "Taylor quiere un día sin dramas y ya no confía en Blake ni en Ryan". Otra persona cercana a la cantante insiste en que la decisión está tomada desde hace tiempo: "No hay una cuestión de ‘lo hará o no lo hará’. No lo hará".

Blake Lively y Taylor Swift | Getty Images

En medio del proceso legal entre Lively y Baldoni por It Ends With Us, el equipo del actor llegó a insinuar que Taylor Swift había sido utilizada para presionarlo en cuestiones creativas del rodaje, algo que la cantante negó a través de sus abogados, logrando además evitar declarar después de que un juez rechazara una citación de última hora. Sin embargo, la posterior publicación de mensajes privados entre Swift y Lively habría reabierto las tensiones.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Una fuente cercana al entorno de la artista ha explicado: "Taylor se sintió expuesta y violada. Eso fue un error para ella". Otra persona del círculo de la cantante señala que el distanciamiento no es reciente: "Ha habido una brecha emocional durante mucho tiempo. Reconstruir la confianza parece imposible ahora mismo".

De confirmarse, la ausencia de Blake Lively y Ryan Reynolds marcaría un giro notable en una de las amistades más visibles del entorno de Swift, y reflejaría el deseo de la cantante de blindar su vida personal y, en especial, un día que pretende vivir lejos de cualquier foco de controversia.