POR LA POLÉMICA CON JUSTIN BALDONI
Taylor Swift no invitaría a Blake Lively ni a Ryan Reynolds a su boda para evitar "dramas": "No confía en ellos"
Taylor Swift estaría replanteando su lista de invitados para su boda, dejando fuera a Blake Lively y Ryan Reynolds, con la intención de que el día esté completamente libre de polémicas.
Publicidad
Taylor Swift lleva meses en el centro de la conversación mediática por su relación con Travis Kelce y los rumores en torno a una boda inminente; mientras, en paralelo, su nombre se ha visto arrastrado de forma indirecta al conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni. Aunque la cantante ha intentado mantenerse al margen de la batalla judicial, la filtración de mensajes privados y las menciones a su nombre en el caso habrían tensado su relación con la actriz.
Según varias fuentes citadas por el periodista Rob Shuter, Blake Lively y Ryan Reynolds ya no figuran en la lista de invitados: "No están invitados. Punto", asegura una de las fuentes, que añade: "Taylor quiere un día sin dramas y ya no confía en Blake ni en Ryan". Otra persona cercana a la cantante insiste en que la decisión está tomada desde hace tiempo: "No hay una cuestión de ‘lo hará o no lo hará’. No lo hará".
En medio del proceso legal entre Lively y Baldoni por It Ends With Us, el equipo del actor llegó a insinuar que Taylor Swift había sido utilizada para presionarlo en cuestiones creativas del rodaje, algo que la cantante negó a través de sus abogados, logrando además evitar declarar después de que un juez rechazara una citación de última hora. Sin embargo, la posterior publicación de mensajes privados entre Swift y Lively habría reabierto las tensiones.
Una fuente cercana al entorno de la artista ha explicado: "Taylor se sintió expuesta y violada. Eso fue un error para ella". Otra persona del círculo de la cantante señala que el distanciamiento no es reciente: "Ha habido una brecha emocional durante mucho tiempo. Reconstruir la confianza parece imposible ahora mismo".
De confirmarse, la ausencia de Blake Lively y Ryan Reynolds marcaría un giro notable en una de las amistades más visibles del entorno de Swift, y reflejaría el deseo de la cantante de blindar su vida personal y, en especial, un día que pretende vivir lejos de cualquier foco de controversia.
Publicidad