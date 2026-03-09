La guapa hija de 15 años de Amy Adams que es clavada a la actriz

Amy Adams, la icónica actriz conocida internacionalmente, ha acudido junto a su hija Aviana Le Gallo al desfile de Lacoste durante la Semana de la Moda de París, donde han protagonizado una de las apariciones madre-hija más comentadas del evento. La actriz de 51 años ha posado orgullosa junto a la adolescente, que ha sorprendido por su parecido con la estrella de Hollywood y por lo elegante que se ha mostrado ante las cámaras.

La presencia de la joven no ha pasado desapercibida entre los fotógrafos, ya que no es habitual verla en eventos públicos junto a su madre. La actriz comparte a Aviana con su marido, el artista Darren Le Gallo, con quien mantiene una relación desde hace más de dos décadas.

De hecho, esta aparición llega más de un año después de que Aviana debutara en la alfombra roja durante el Toronto International Film Festival de 2024, donde acompañó por primera vez a su madre a un evento cinematográfico de gran repercusión.

Amy Adams junto a su hija de 15 años Aviana | Getty

En aquel momento, Adams habló sobre el futuro de su hija y explicó que, al menos por ahora, no tiene intención de seguir sus pasos en la industria del entretenimiento. Según contó entonces, la adolescente parece interesada en construir un camino profesional distinto al de su famosa madre.

Aun así, la actriz dejó claro que apoyará cualquier decisión que tome. Durante aquella entrevista aseguró que respaldará a su hija "haga lo que haga", dejando la puerta abierta a que en el futuro pueda cambiar de opinión.

Con su reciente aparición en París, Aviana ha vuelto a captar la atención del público, demostrando que, aunque todavía se mantiene alejada del foco mediático, ya se mueve con naturalidad en los grandes eventos internacionales.