¿Recuerdas a la actriz de Náufrago Helen Hunt? Una de las mayores estrellas de los 90 y ganadora al Oscar: Así es con 62 años

Helen Hunt fue una de las actrices más relevantes de Hollywood en los años 90, con un premio Oscar a sus espaldas, varios Globos de Oro y premios Emmy. Sin embargo, su presencia en la industria se volvió cada vez más discreta… hasta su reciente reaparición pública.

La actriz ha asistido a la Semana de la Moda de París, donde sorprendió al posar con su hija de 21 años. Su presencia ha reavivado la pregunta que muchos se hacen desde hace años: qué fue de una de las grandes estrellas de su generación.

Hunt, de 62 años, acudió al evento celebrado en el Le Grand Manège Jean Caucanas luciendo un look elegante con blusa blanca, falda de cuero y tacones rojos, en una de sus apariciones públicas más comentadas en años.

Helen Hunt | Getty

La imagen llamó especialmente la atención porque Hunt, que fue una de las grandes estrellas del cine estadounidense en los años 90, lleva tiempo manteniendo un perfil mucho más discreto en Hollywood.

Nacida en 1963 en Culver City (California), Hunt creció en una familia vinculada al mundo del espectáculo: su padre era director y profesor de interpretación. Empezó a actuar muy joven y ya en los años 70 aparecía en series de televisión, debutando en la pequeña pantalla en 1973.

Durante los años 80 participó en numerosas producciones televisivas, construyendo una carrera sólida como actriz de carácter. Pero el verdadero salto llegó en 1992 cuando fue elegida para protagonizar la sitcom Mad About You junto a Paul Reiser.

Helen Hunt con el Globo de Oro | Getty

Interpretando a Jamie Buchman, Hunt se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión estadounidense. La serie se emitió hasta 1999 y le valió para llevarse cuatro premios Emmy consecutivos a Mejor Actriz en comedia, además de varios Globos de Oro.

Mientras triunfaba en televisión, Hunt dio el salto definitivo al cine. En 1996 protagonizó el éxito de catástrofes Twister, una de las películas más taquilleras de ese año.

Helen Hunt (Jo Harding) y Bill Paxton (Bill Harding) en Twisters | Cordon Press

Pero el momento más importante de su carrera llegó en 1997 con Mejor… imposible, donde compartió pantalla con Jack Nicholson. Su interpretación de Carol Connelly le dio el Oscar a Mejor Actriz, además de un Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores.

Helen Hunt (Carol Conelly) y Jack Nicholson (Melvin Duvall) en Mejor...imposible | Cordon Press

Durante esa etapa se consolidó como una de las actrices más solicitadas de Hollywood y protagonizó varias películas muy populares, como Náufrago, junto a Tom Hanks, o Lo que ellas quieren, con Mel Gibson.

Tom Hanks (Chuck Noland) y Helen Hunt (Kelly Frears) en Naufrago | Cordon Press

También encabezó el drama Cadena de favores, otra de las películas más recordadas de comienzos de los 2000. Con el paso de los años, Hunt fue reduciendo el ritmo de trabajo en Hollywood. En lugar de protagonizar grandes producciones de manera constante, comenzó a elegir proyectos más pequeños o personales.

En 2007 debutó como directora de cine con Then She Found Me, una comedia dramática que también protagonizó. Más adelante regresó a la temporada de premios con The Sessions, una película independiente que le valió otra nominación al Oscar como mejor actriz de reparto.

En televisión también siguió apareciendo de forma ocasional y en 2019 volvió a interpretar a Jamie Buchman en el regreso de Mad About You, una miniserie que recuperó a los personajes más de dos décadas después.

Helen Hunt | Cordon Press

Aunque su presencia en la gran pantalla se volvió menos frecuente, Hunt continuó trabajando detrás de las cámaras. Ha dirigido episodios de series como The Politician y Blindspotting. También ha tenido apariciones como actriz invitada en producciones recientes, como la tercera temporada de Hacks.

En el plano personal, Hunt mantuvo una larga relación con el productor Matthew Carnahan, con quien estuvo entre 2001 y 2017. Juntos tuvieron una hija, Makena Lei Gordon Carnahan, nacida en 2004.

La actriz siempre ha sido conocida por mantener su vida privada lejos del foco mediático, algo que explica en parte por qué su presencia pública ha sido mucho menor que la de otras estrellas de su generación.

Ahora, a sus 62 años, la actriz parece vivir una etapa más tranquila y selectiva en su carrera. Y su reciente aparición en París demuestra que, aunque haya pasado mucho tiempo desde sus años dorados en Hollywood, sigue siendo una de las figuras más reconocibles de aquella generación de estrellas de los 90.