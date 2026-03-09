El vídeo de la hija de 9 años de James Van Der Beek sobre cómo afronta su muerte: "Hablo con él. Sé que ya no sufre"

James Van Der Beek, el icónico actor de Dawson Crece, quien falleció recientemente tras una batalla contra el cáncer colorrectal, habría celebrado esta semana su 49 cumpleaños. Con motivo de esa fecha, su esposa Kimberly ha compartido en redes sociales varias fotografías y vídeos inéditos del actor junto a su familia.

En sus publicaciones, la viuda del actor ha recordado lo mucho que lo echa de menos y ha compartido momentos íntimos de su vida familiar, incluyendo imágenes del intérprete bailando con sus hijos o llevándolos de excursión: "Hoy sería tu cumpleaños número 49… y te extraño muchísimo".

Kimberly, que estuvo casada con el actor durante 15 años y tuvo con él seis hijos, también ha expresado su gratitud por el tiempo que pudieron compartir juntos: "Eres la luz de nuestras vidas. Tu amor, tu presencia, tu ternura, tu protección… Estoy muy agradecida por el tiempo", ha escrito en otra publicación.

James y Kimberly Van Der Beek | Instagram Kimberly Van Der Beek

En otro momento del homenaje, la viuda del actor ha hablado abiertamente del dolor que está viviendo tras su pérdida: "Eras lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Esta es una pérdida que no sé cómo procesar. Te amaré por siempre".

El homenaje llega pocas semanas después de que Kimberly revelara que ambos renovaron sus votos matrimoniales apenas dos días antes de la muerte del actor. Según contó en una entrevista, celebraron una ceremonia íntima desde la cama rodeados de flores y velas.

James Van Der Beek con sus hijas | Instagram Kimberly Van Der Beek

Pero uno de los momentos más emotivos del tributo ha llegado con un vídeo protagonizado por su hija Emilia, de 9 años, que ha querido compartir cómo está afrontando la pérdida de su padre.

En el vídeo, la niña comienza diciendo: "Como probablemente ya saben, mi papá falleció. Y hoy es su cumpleaños". Emilia explica que quería compartir algunos consejos para ayudar a otras personas que también hayan perdido a alguien querido.

"Lo más importante cuando alguien muere es hablar con esa persona y desahogarte. Si lo extrañas, puedes llorar. Puedes hablar con él. Yo hablo con mi papá todos los días", dice.

La pequeña incluso explica cómo suele hacerlo: "Empiezo diciendo: 'Hola, papá. Te echo de menos y te quiero mucho, y nunca dejaré de quererte'. Luego le cuento cómo me fue el día y cómo me siento. Sé que él me oye, aunque yo no pueda oírlo a él".

En otro momento del vídeo, Emilia reflexiona sobre cómo mantiene vivo el recuerdo de su padre: "Tienes que sentirlos en tu corazón, porque están en tu corazón. Te están cuidando. Son parte de tu cuerpo y están en un buen lugar".

También asegura que cree que su padre ya no sufre: "Sé que mi papá está bien. Ya no está sufriendo. Está en el cielo, entre las nubes, con Dios y el Señor".

La niña ha añadido que el duelo se vive de maneras diferentes y que cada persona debe expresar sus emociones como necesite hacerlo: "Puedes estar feliz porque están en un buen lugar, pero también triste porque los extrañas. Cada persona tiene emociones diferentes".

Emilia también recuerda uno de los consejos que su padre le dio antes de morir: "Algo que mi papá me dijo fue que si las cosas no salían como queríamos, todavía teníamos que creer en los milagros. Los milagros pueden pasar, quizá más adelante en la vida".

Para sentirse más cerca de él, la niña confiesa que conserva algunos objetos personales de su padre: "Le robé su sombrero. El sombrero de mi papá huele a él y me encanta".

Antes de terminar el vídeo, Emilia ha querido recordar el impacto que su padre tuvo en tantas personas: "Sé que era un buen hombre. Mucha gente lo quería, rezaba por él y lo amaba".

El mensaje de la pequeña ha emocionado profundamente a los fans del actor, que han llenado las redes sociales de mensajes de apoyo para la familia Van Der Beek mientras siguen atravesando uno de los momentos más difíciles de sus vidas.