Esta actriz de Pulp Fiction estalla contra Tarantino por el uso de esta escalofriante palabra: "Es racista, no arte"

Rosanna Arquette, conocida por su papel en Pulp Fiction, ha expresado públicamente su incomodidad con uno de los elementos más controvertidos del cine de Quentin Tarantino: el uso reiterado de la llamada "palabra con N" en varios de sus guiones. La actriz participó en el clásico de 1994 interpretando a la esposa de un traficante de drogas llamado Lance, personaje interpretado por Eric Stoltz.

En una entrevista reciente con el periódico británico The Times, Arquette ha reconocido la importancia de la película dentro de la historia del cine, pero asegura que el uso de ese término siempre le ha resultado incómodo.

La actriz afirma: "Es icónica, una gran película en muchos sentidos. Pero personalmente, estoy harta del uso de la palabra con N; la odio".

Rosanna Arquette en Pulp Fiction | Miramax

Arquette también ha criticado que el director haya seguido recurriendo a ese término a lo largo de su filmografía. Según explica, considera que el cineasta ha recibido demasiada indulgencia por parte del público y de la industria.

"No soporto que le hayan dado un pase libre", afirma la actriz, que añade con contundencia: "No es arte, es simplemente racista y escalofriante".

Las declaraciones de Arquette vuelven a abrir un debate que lleva décadas acompañando a la filmografía de Tarantino: hasta qué punto el lenguaje provocador en el cine puede considerarse una herramienta narrativa… o si, por el contrario, cruza una línea difícil de justificar.