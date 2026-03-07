Ola de críticas contra Timothée Chalamet tras asegurar que "a nadie le importa" el ballet y la ópera

Timothée Chalamet está siendo uno de los nombres propios de esta temporada de premios. El actor parecía ser el mejor colocado para ganar el Oscar por su papel en Marty Supreme, pero la victoria de otros actores como Michael B. Jordan en los SAG, Wagner Moura en los Globos de Oro o Robert Aramayo en los BAFTA, han generado dudas.

Además, las polémicas han rodeado al actor en las últimas semanas. La última ha llegado antes de los Oscar y podría dar un giro dado un giro a las predicciones.

Timothée Chalamet en Marty Supreme | A24

El intérprete ha desatado el debate en redes tras burlarse del ballet y de la ópera en una charla con Matthew McConaughey, donde el actor señaló: "No quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas donde es como: 'Oye, mantengamos esto vivo', aunque en realidad ya a nadie le importa esto".

Tras estos comentarios, la comunidad de las artes escénicas han criticado a Chalamet. "El ballet y la ópera nunca han existido de forma aislada; han informado, inspirado y elevado continuamente otras formas de arte. Su influencia se percibe en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más allá. Durante siglos, estas disciplinas han moldeado la forma en que los artistas crean y el público experimenta la cultura, y hoy en día millones de personas en todo el mundo siguen disfrutándolas y relacionándose con ellas", ha dicho un portavoz de la Royal Ballet and Opera.

También le ha valido las respuestas de la Met Ópera, la LA Ópera, Broadway y multitud de profesionales de la industria, como Jamie Lee Curtis.