Katie Leung ahora triunfa como uno de los rostros nuevos de la temporada 4 de Los Bridgerton. Pero muchos espectadores aún la recordarán por su papel en las películas de Harry Potter, donde dio vida a la estudiante de Hogwarts Cho Chang.

La actriz saltó a la fama gracias a esta saga cuando solo tenía 16 años y en anteriores ocasiones ha hablado sobre el acoso racista que sufrió en aquella etapa.

Katie Leung como Cho Chang en Harry Potter | Warner Bros.

En una nueva entrevista, la intérprete de 38 años ha asegurado que no tiene ningún interés en revivir sus días en Hogwarts.

La actriz ha explicado a Entertainment Tonight que "era muy joven por aquel entonces y me dejaba influenciar fácilmente por lo que decían de mí porque no sabía quién era".

"Así que llegué a Los Bridgerton con un enfoque muy sano en el trabajo", ha confesado, añadiendo que prefiere trabajar en la serie de Netflix antes que rodar Harry Potter.

Katie Leung como Lady Araminta Gun en la T4 de Los Bridgerton | Netflix

"Estoy tan contenta de estar aquí. No querría volver a esa época", dijo. "No porque lo haya pasado mal ni nada, sino porque es muy bonito cuando sabes quién eres, y todavía lo estoy descubriendo, pero estoy un poco más cerca".

Con estas palabras, Katie Leung ha dejado claro que se quiere alejar por completo del papel con el que todavía hoy más la reconocen y abrirse a nuevos horizontes.