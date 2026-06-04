Tom Holland asegura que Zendaya es su "salvavidas": "No puedo imaginarme haciendo esto sin ella"

Si alguien todavía necesitaba una razón más para querer aTom Holland, el actor acaba de regalar otra. Porque más allá de su carrera, de SpiderMan o de convertirse en una de las estrellas más queridas de Hollywood, hay algo que suele conquistar a los fans cada vez que habla: la forma en la que admira públicamente a Zendaya sin competir con ella ni eclipsarla.

Su reciente paso por el podcast Good Hang de Amy Poehler ha estado lleno de maravillas, y Holland ha hablado de su pareja y ha dejado varias declaraciones que vuelven a reflejar ese tipo de masculinidad tranquila y segura de sí misma que tanto respeto genera.

La conversación llega justo cuando Euphoria ha cerrado definitivamente su historia tras siete años entre variadas polémicas, pero Tom solo tiene ojos para la ética de trabajo de Zendaya.

"Lo que más me gusta de verla trabajar como actriz es que no tiene miedo a nada. Se entrega por completo y lo da absolutamente todo."

El actor también ha querido destacar algo que quienes siguen la carrera de Zendaya conocen bien: la enorme distancia que existe entre ella y algunos de los personajes que interpreta.

"Cuando la ves interpretando a Rue en esa serie, no podría parecerse menos a cómo es ella en la vida real. Y luego la ves como Emma en The Drama y es una interpretación completamente distinta, pero con la misma intensidad, la misma pasión y las mismas ganas", comenta sobre su última peli en cines con Robert Pattinson.

"Creo que es la mejor actriz que hay ahora mismo. De verdad pienso que tiene algo especial", sentencia.

No es la primera vez que Holland habla así de su (¿mujer?) Zendaya, pero sigue llamando la atención la naturalidad con la que celebra los logros de su pareja.

Durante la entrevista, Holland también ha explicado por qué cree que su relación funciona tan bien. Según ha contado, ambos entienden perfectamente las presiones que conlleva una carrera como la suya porque viven exactamente la misma realidad.

"Este mundo puede ser una auténtica locura. Hay altibajos constantes. Pasas de rodar una película, que es cuando todos nos sentimos más cómodos, a hacer una gira de promoción, donde parece que estás expuesto delante de todo el mundo". Y precisamente por eso valora tanto tener a Zendaya a su lado.

"Es increíble tener a alguien que lo entiende de una forma tan personal. Puedes ayudarle cuando está pasando por un mal momento o animarle cuando lo necesita. Es un salvavidas, de verdad. No puedo imaginarme haciendo lo que hago sin ella", se sincera.

Y sí, probablemente estas declaraciones solo han conseguido que Internet quiera un poco más a Tom Holland.