El post de Elsa Pataky en Kenia que ha sido censurado por contenido sensible tras su odisea de perderse la final del Mundial

Elsa Pataky ha celebrado su 50 cumpleaños con un espectacular viaje a África junto a su círculo más cercano, un destino "sanador" tras la amarga experiencia vivida hace unas semanas en Nueva York.

Y es que la actriz rompió a llorar junto a sus hijos al quedarse atrapados en un avión y perderse la final del Mundial de España, un monumental contratiempo en el aeropuerto que les impidió llegar a tiempo al estadio para animar a la selección española cuando ya tenían todo preparado para el gran partido.

Una impotencia y un disgusto que la madrileña logró superar mostrando su orgullo patriótico desde la distancia y que ahora ha dejado definitivamente atrás rodeada de naturaleza de Kenia.

A través de sus redes sociales, la actriz ha querido compartir algunos de los mejores momentos de esta experiencia única recorriendo la sabana a caballo o rodeada de elefantes.

Elsa Pataky en Kenia | Instagram @elsapataky

Una publicación llena de vídeos e imágenes espectaculares que, de forma surrealista, ha sufrido la censura de la propia plataforma al limitar la difusión de algunas instantáneas en plena escena de la naturaleza salvaje y el ciclo de la vida animal.

El post censurado de Elsa Pataky | Instagram @elsapataky

A pesar de los pequeños inconvenientes del algoritmo de Instagram, Pataky ha dejado claro que este destino le ha devuelto la sonrisa por completo, resumiendo su felicidad en el emotivo texto que acompaña a la publicación: "Recuerdos de uno de mis lugares favoritos del mundo... Kenia. Montar a caballo por el Masái Mara, ver elefantes tan de cerca, reír alrededor de la hoguera con mis chicas y despertarme con los sonidos de África... cada momento fue muy especial. Gracias a todas mis chicas por compartir esta aventura conmigo y celebrarlo juntas. Ha sido la aventura de mi vida".