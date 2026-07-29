Suri Cruise rompe legalmente con Tom Cruise: el gesto con su madre Katie Holmes al entrar a la universidad

El distanciamiento entre Tom Cruise y su hija Suri ya es definitivo a todos los efectos legales.

Y es que según los registros públicos de Pensilvania obtenidos en exclusiva por Page Six, la joven de 20 años se ha registrado oficialmente para votar con el nombre de Suri Noelle Holmes, confirmando que ha eliminado de forma legal el apellido del actor para adoptar el segundo nombre de su madre, Katie Holmes.

Tom Cruise con su hija Suri | Cordon Press

Una decisión que se habría formalizado mediante un cambio de nombre bajo absoluto secreto antes de su ingreso en la universidad Carnegie Mellon, dejando atrás la figura del protagonista de Top Gun, con quien no mantiene ningún tipo de relación desde que sus padres se divorciaran en 2012.

Este movimiento legal llega en un momento clave para su carrera artística, donde busca construir una identidad propia lejos de la presión mediática.

Tras rendir homenaje a su madre en su graduación y consolidar sus estudios de teatro musical, la joven sigue afianzando sus primeros pasos en la interpretación tras conseguir su primer papel como actriz siguiendo los pasos de sus padres.

Actualmente, Suri se prepara para protagonizar Midsummer!, una adaptación moderna de la obra de Shakespeare que debutará este próximo mes de agosto en el prestigioso Festival Fringe de Edimburgo.