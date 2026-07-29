Estrenos de cine del 29 de julio: El esperado regreso de SpiderMan: Brand New Day con Tom Holland y Zendaya

Junto a Tom Holland y Zendaya con SpiderMan llegan también a las salas de cine Anne Hathaway con Mother Mary, la producción francesa Atrapa el millón y la italiana La última ronda en Venecia.

Spider-Man: Brand New Day, el regreso de un adulto Peter Parker

Cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland vuelve a interpretar a un Peter Parker adulto que, tras haberse borrado voluntariamente de la memoria de todos, se dedica a combatir una nueva oleada de crímenes en Nueva York, aunque su inesperada evolución física no se lo pondrá fácil.

Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) dirige esta nueva entrega protagonizada por Holland (Lo imposible), Zendaya (Dune, Euphoria), Sadie Sink (Stranger Things), Jacob Batalon (Spider-Man), Jon Bernthal (The Walking Dead) y Mark Ruffalo (Los Vengadores), entre otros.

Mother Mary, musical y thriller psicológico

Anne Hathaway da vida a Mother Mary, un icono del pop que vuelve a los escenarios después de un accidente y que recurre a Sam, una vieja amiga, para que se encargue de su vestuario. Entre ambas resurgirá una intensa relación en la que los rencores guardados saldrán a la luz.

La nueva entrega del director David Lowery (El caballero verde) es un musical y drama psicológico que cuenta también en su reparto con Michaela Coel (Black Mirror: USS Callister) y Hunter Schafer (Euphoria).

Atrapa el millón, un robo a contrarreloj

Al creer que no conseguirá el ascenso que espera, Stan roba un millón de euros de la caja fuerte de su jefe. Cuando huye hacia el aeropuerto recibe una llamada que le anuncia que finalmente ha conseguido la promoción profesional. Ahora toca pedir ayuda al controvertido cerrajero Hippolyte para devolver el dinero en una sola noche.

El francés Grégoire Vigneron (El pequeño Nicolás) dirige esta comedia -cuyo estreno se adelanta al miércoles- protagonizada por Rayane Bensetti (Algo le pasa a mi yerno), Christian Clavier (Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?) Gilles Cohen (Un profeta), Claire Chust (Algo le pasa a mi yerno) y Julie Ferrier (Los seductores).

La última ronda en Venecia, una inesperada amistad de viaje por Véneto

Carlobianchi y Doriano, dos hombres de cincuenta años que alargan sus noches hasta una última copa, se topan con un tímido y joven Giulio, un estudiante de arquitectura con muchas dudas acerca de su futuro. A raíz de ese encuentro surgirá un disparatado viaje a través de la región de Véneto y una amistad que llevará a Giulio a resolver su futuro y reconducir su vida.

Esta comedia italiana dirigida por Francesco Sossai (Altri Canniballi) unirá a los actores Filippo Scotti (Fue la mano de Dios) y Sergio Romano (Italian Gangsters) y el músico italiano Pierpaolo Capovilla en una amistad fundamentada en el alcohol y los excesos.

Mala bèstia, drama sobre la adopción y la adolescencia

Una pareja acoge a Atenea, una niña que vive en un internado aferrada a la idea de no hacerse mayor y que, a partir de ahora, tendrá un hogar que no está dispuesta a perder. Entonces, surge en ella el miedo a ser reemplazada, algo que la llevará a hacer lo inimaginable.

Ópera prima de Bárbara Farré, este drama está protagonizado por la joven actriz María Schwinning (El mal), Iria del Río (Infiesto) y Roger Casamajor (El laberinto del fauno).