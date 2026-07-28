"Me avergonzaría haber escrito esto": La traductora de La Odisea critica duramente a Nolan y su película

El espectacular estreno de La Odisea de Christopher Nolan ha recibido su crítica más imprevista y demoledora.

En un ensayo publicado en la revista London Review of Books y en declaraciones al Sunday Times, la clasicista Emily Wilson (autora de la aclamada traducción de Homero de 2017 que el propio Nolan elogió para la promoción) ha arremetido contra la película tachándola de "grandilocuente y superficial", sentenciando además con dureza que le "avergonzaría haber escrito cualquier parte de este guion".

Para la jefa del departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de Pensilvania, la superproducción no tiene "muchos de los elementos que hacen grande al poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra, ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos."

"Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es artificiosa. La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo, y toda la comida tiene un aspecto horrible", sentenció Wilson.

Una falta de calado emocional en los personajes que contrasta con el gigantesco esfuerzo físico que supuso la filmación, tras salir a la luz los exigentes métodos de rodaje de Christopher Nolan con los que puso al límite a Tom Holland y Robert Pattinson en pleno rodaje.

Christopher Nolan junto a Matt Damon y Zendaya en el rodaje de La Odisea | Cordon Press

Pese a la contundencia de sus palabras, Wilson reconoció abiertamente el impacto positivo que la película está teniendo para la cultura general y la industria del libro: "El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento para celebrar. Esta epopeya está atrayendo de nuevo al público a las salas de cine y las traducciones, incluida la mía, se están vendiendo como churros".

La clasicista terminó diciendo que "quizás la película convenza a algunos administradores universitarios de no recortar sus departamentos de literatura e historia; Nolan está haciendo todo lo posible para que el público en general vuelva a leer, y se lo agradezco".