La emoción de Zendaya al hablar de actuar con Tom Holland en La Odisea y SpiderMan: "Estaba muy orgullosa"

El carrusel de trabajos que ha encadenado Zendaya es digno de admirar, ya que la actriz ha protagonizado la tercera temporada de Euphoria, la película The Drama y este años estrenará Dune: parte 3, La Odisea y SpiderMan: Brand New Day. Casi nada.

Matt Damon como Odiseo y Zendaya como Athena en La Odisea | Universal

Estos dos últimos títulos, además, lo hará junto a su pareja Tom Holland, que encabeza el reparto de ambas cintas como Telémaco y Peter Parker de nuevo.

Sobre este hecho, Zendaya ha concedido una entrevista en para Elle en la que ha aclarado que no comparte ninguna escena con Holland en La Odisea. Eso sí, gracias a ello le permitió verlo actuar en el set: "Casi lloro de la emoción, estaba muy orgullosa".

Tom Holland como Telémaco en La Odisea | Universal Pictures

En cuanto a SpiderMan: Brand New Day, a actriz señaló que "fue un sueño": "Puedo ir a trabajar todos los días con mi mejor amigo, la persona que amo. Traemos a nuestros perros al trabajo; es como una familia. ¡Crecimos con esas películas! Es como volver a casa".

Tom Holland y Zendaya como SpiderMan y MJ | instagram.com/biancabellacosplay - Sony Pictures

Junto a ello, Zendaya se pronunció acerca de los rumores que apuntaban a que ambos ya se habían casado en secreto, evitando confirmarlos: "No, no voy a hacer eso. Siempre están buscando algo".

La Odisea y SpiderMan: Brand New Day se estrenarán con dos semanas de diferencia, siendo el lanzamiento en cines de la cinta de Christopher Nolan el 17 de julio y la del superhéroe arácnido el 31 de julio.