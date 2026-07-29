Jared Leto, acusado por cuatro mujeres de conducta sexual delictiva cuando eran menores

Jared Leto vuelve a estar en el centro de la polémica después de que un nuevo documental de la BBC reúna los testimonios de diez mujeres que denuncian distintos comportamientos por parte del actor y líder de la banda 30 Seconds to Mars.

El documental, Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, se estrena este miércoles y, según la cadena británica, nueve de las participantes hablan públicamente por primera vez sobre lo ocurrido.

Cuatro de esas mujeres acusan a Jared Leto de presuntos delitos de carácter sexual cuando ellas eran adolescentes.

Una de las denunciantes asegura que el actor la agredió sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra afirma que, con 19 años, Leto la amenazó con agredirla sexualmente.

Una tercera mujer sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el actor en California cuando tenía 17 años, por debajo de la edad de consentimiento legal vigente en ese estado. Según su testimonio, durante una conversación sobre ese aspecto legal, Leto "le quitó importancia" al hecho de que la edad de consentimiento fuera de 18 años.

La cuarta denunciante afirma que comenzó a recibir llamadas telefónicas de contenido sexual explícito por parte del actor cuando tenía 16 años y que, en al menos una ocasión, él le propuso mantener relaciones sexuales.

La BBC también asegura haber visto un acuerdo de confidencialidad que, según explica el documental, se pidió firmar a esta última mujer para que no hablara de su relación con Leto. Ella afirma que rechazó hacerlo.

Además, otras cuatro mujeres relatan que recibieron llamadas "extrañas y, a menudo, de contenido muy sexual" cuando eran jóvenes.

Según los testimonios recogidos en el documental, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando Jared Leto, que actualmente tiene 54 años, estaba entre la treintena y la cuarentena.

La BBC afirma haber contrastado varios de los testimonios con amigos y familiares a quienes las mujeres contaron lo sucedido en su momento. Además, sostiene que ha revisado fotografías y mensajes que "respaldan los testimonios de las mujeres" en algunos de los casos.

El documental también incluye el testimonio de dos antiguos trabajadores relacionados con la banda 30 Seconds to Mars, quienes aseguran que parte del equipo se sentía incómodo por la forma en que Leto interactuaba con chicas adolescentes. Según su versión, en ocasiones las invitaba al camerino o a la vivienda donde estaba grabando.

"Creo que todo el mundo pensaba que la diferencia de edad era demasiado grande", afirma uno de ellos.

No es la primera vez que Jared Leto se enfrenta a acusaciones de este tipo. En 2025, un reportaje de Air Mail recogió los testimonios de nueve mujeres que lo acusaban de haber mantenido conductas inapropiadas a lo largo de los años, unas acusaciones que el actor negó. Un año antes, la DJ Allie Teilz también aseguró públicamente que Leto la había agredido sexualmente cuando ella tenía 17 años, unas declaraciones que animaron a otras mujeres a compartir experiencias similares.

Esta nueva información se suma a ese historial y el tiempo dirá si Hollywood o la industria de la música decide tomársela en serio.