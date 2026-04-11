Tom Holland califica a La Odisea como una "obra maestra absoluta" y "uno de mis mayores logros"

La Odisea es quizás el proyecto más ambicioso en la carrera de Christopher Nolan, que no deja de superarse con cada película que estrena, aunque, eso sí, su rodaje no se ha librado de polémicas con la denuncia de varias estrellas como Javier Bardem.

A pesar de ello, este verano verá la luz su adaptación de la obra clásica de Homero, al que da vida un musculoso Matt Damon junto a un reparto lleno de estrellas entre las que destacan Zendaya o su pareja, Tom Holland, en el papel de Telémaco.

Tom Holland en la inauguración del Centro Cultural Nita Mukesh Ambani | Reuters

El actor, que también protagoniza este año SpiderMan: Brand New Day o Avengers: Doomsday, ha reconocido a GQ que esta película "es una obra maestra absoluta"

"La película de Chris Nolan es fantástica. Es diferente a todo lo que he visto antes. Creo que cuando la vi, me hice una pregunta que no me había hecho sobre una película en mucho tiempo: '¿Cómo lo hicieron?'", ha elogiado.

"Incluso como alguien que estuvo allí ese día y participó en la película, quedé absolutamente impresionado por la magnitud, el alcance y su habilidad para desarrollar una historia tan compleja y conmovedora en medio de esta película de acción trepidante", ha continuado exponiendo Holland. "Así que es uno de mis mayores logros como actor y me emociona mucho que Chris me haya dado la oportunidad de estar en la película. Y realmente creo que la gente va a quedar boquiabierta", ha afirmado el actor, que ya lo calificó como "el trabajo de mi vida".

Matt Damon en La odisea | Universal Pictures

Sobre su padre en la pantalla, Matt Damon, el intérprete ha dicho que pasaron mucho tiempo juntos y lo que realmente le agradece es "que es exactamente como esperaba que fuera: era un líder. Esta fue una película muy difícil y nadie trabajó más duro que Matt, y creo que él marcó la pauta para todos sobre cómo íbamos a hacer esta película en conjunto".

"Me ha dado algunos consejos que prefiero guardar para mí, pero he aprendido mucho de él simplemente siendo un espectador en el set y viendo trabajar a la leyenda que es Matt Damon", ha afirmado sobre su coprotagonista.