Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2025

Conan OBrien ha sido el encargado de presentar la 97 edición de los Premios Oscar celebrada en el clásico Dolby Theatre de Los Ángeles donde ha tenido lugar este 2 de marzo la gala.

Emilia Pérez partía como la gran nominada de la noche con 13 candidaturas en total aunque finalmente solo se ha alzado con dos estatuillas: la de mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y la de mejor canción original gracias al tema El mal dejando a Karla Sofía Gascón sin opción.

Mientras que Anora fue la sorpresa de la noche haciéndose con 5 premios en total entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor actriz para Mikey Madison.

Por otro lado Adrien Brody consiguió su segundo Oscar a mejor actor por The Brutalist y Kieran Culkin se lleva el Oscar a mejor actor de reparto por A Real Pain.

A continuación puedes ver la lista completa de ganadores:

Mejor película

Anora

Mejor dirección

Sean Baker por Anora

Mejor actriz

Mikey Madison por Anora

Mejor actor

Adrien Brody por The Brutalist

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldana por Emilia Pérez

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin por A Real Pain

Mejor guion original

Anora

Mejor guion adaptado

Cónclave

Mejor montaje

Anora

Mejor fotografía

The Brutalist

Mejor diseño de producción

Wicked

Mejor vestuario

Wicked

Mejor maquillaje y peluquería

La sustancia

Mejores efectos visuales

Dune: Parte Dos

Mejor sonido

Dune: Parte Dos

Mejor banda sonora original

The Brutalist

Mejor canción original

El mal de Emilia Pérez

Mejor película de animación

Flow

Mejor película internacional

Aún estoy aquí

Mejor documental

No Other Land

Mejor cortometraje de ficción

Im Not a Robot

Mejor cortometraje de animación

In the Shadow of the Cypress

Mejor cortometraje documental

The Only Girl in the Orchestra