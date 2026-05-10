La policía de Miami demanda a Ben Affleck y Matt Damon por difamación tras su última película

Desde el comienzo de sus carreras, Ben Affleck y Matt Damon han colaborado en numerosos proyectos, forjando una amistad que les ha llevado a odiarse.

Entre otros títulos, los espectadores recordarán a El indomable Will Hunting, Dogma, El último duelo o Air, siendo su aparición conjunta más reciente la cinta de Netflix titulada El botín.

Quizás esta película sea la más desapercibida que han protagonizado, pero también puede ser la más problemática, ya que ambos han sido denunciados por la policía de Miami.

Ben Affleck y Matt Damon en El botín | Netflix

Los agentes Jason Smith y Jonathan Santana, de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, están demandando por difamación a las compañía Artists Equity y Falco Pictures, fundadas por ambos, por la representación de sus personajes en la cinta.

Aunque los nombres de los agentes no son mencionados en la película, la demanda alega que los personajes de Damon y Affleck están estrechamente asociados con los dos oficiales.

Matt Damon en El botín | Netflix

Según ha señalado Entertainment Weekly, su representación en pantalla ha causado "un daño sustancial a su reputación personal y profesional" ya que la película "insinúa mala conducta, falta de criterio y comportamiento poco ético en relación con una operación policial real". Los agentes también han presentado una demanda por infligir intencionadamente angustia emocional y solicitan una indemnización por daños y perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados.

Ben Affleck en El botín | Netflix

El botín sigue al teniente Dane Dumars, interpretado por Damon, y al sargento JD Byrne, encarnado por Affleck, en una operación en la que descubren junto a su equipo 20 millones de dólares en efectivo de un cártel, exponiendo tensiones entre ellos y la corrupción dentro del Departamento de Policía de Miami-Dade.

En la vida real, Smith y Santana confiscaron más de 21 millones de dólares en 2016 y, al parecer, estos hechos sirvieron de inspiración para la película. Así, tras el estreno de la cinta, los abogados han explicado que "los espectadores están asociando al Departamento de Policía de Miami-Dade y a los demandantes con la representación corrupta que se muestra en El botín".