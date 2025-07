Jason Momoa no quería que su hijo fuera actor, ante su debut en Dune 3, y revela lo que tienen en común: "No lo vas a hacer"

Jason Momoa no solo es conocido por sus imponentes papeles, como Aquaman o Khal Drogo en Juego de Tronos, sino también por su estrecho vínculo con su familia. El actor es padre de dos hijos, Lola Iolani y Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, fruto de su relación con la actriz Lisa Bonet.

A pesar de su separación de Bonet, el actor ha mantenido una relación cercana con sus hijos, quienes con frecuencia lo acompañan en alfombras rojas y eventos públicos, como en esta última ocasión durante el estreno de Chief of War.

La familia, que asistía junto a [[LINK:INTERNO|||Article|||67ea7f3c1406a80007ee99ad|||la pareja de Jason, la actriz Adria Arjona]], lucía trajes conjuntados que hacían homenaje a sus raíces hawaianas.

Nakoa-Wolf , su hijo menor de 16 años, está siguiendo los pasos de Momoa y debutará como actor en la próxima entrega de Dune, que tendrá su gran estreno en 2027.

"Este chico es como, ¿qué demonios?... Yo estaba como no, no puedes actuar. No vas a estar en esto", comenzaba diciendo Jason a Enterteinment Tonight en el estreno de su nueva miniserie.

"Y después... literalmente lo hizo él solo", explicaba. "Va a ser bastante mejor de lo que yo he sido y eso es lo que quieres para tus hijos. Él es ruidoso como su padre, eso es lo que tenemos en común".

Aunque aún faltan detalles por conocerse de Dune: Messiah y el personaje que interpretará Nakoa-Wolf, el joven compartirá pantalla con figuras consolidadas como Zendaya y Timothée Chalamet, dándole vida a su hijo ficticio, Leto II.