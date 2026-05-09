El abogado de Justin Baldoni revela la razón por la que Blake Lively llegó a un acuerdo antes del juicio: "Tenía miedo"

Una de las mayores polémicas recientes en Hollywood parece que ya está resuelta tras el acuerdo al que han llegado Blake Lively y Justin Baldoni antes de su juicio, que estaba programado para el próximo 18 de mayo.

Ambos actores firmaron la paz evitando verse las caras en el tribunal, lo que sin duda habría afectado aún más a sus imágenes ya de por sí bastante erosionadas desde que salió a la luz el caso.

Justin Baldoni a su llegada a los juzgados de Nueva york a una comparecencia con Blake Lively | Reuters

Con ambas partes declarándose victoriosas de todo este proceso, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, se ha pronunciado sobre Blake Lively, criticando a la actriz y compartiendo lo que, según él, es "la verdadera razón" por la que llegó a un acuerdo.

"Parte del motivo por el que Blake llegó a un acuerdo es porque tenía miedo de testificar en el juicio. No quería enfrentarse a un interrogatorio porque eso la obligaría a decir la verdad", ha declarado Bryan Freedman a TMZ.

Blake Lively a su salida de los juzgados de Nueva york a una comparecencia por su demanda a Justin Baldoni | Reuters

"Blake mintió al decir que le había pedido a Sony que destruyera las tomas diarias. Mintió al afirmar que nunca le había dicho a Colleen Hoover [escritora del libro original en el que se basa It Ends With Us] que dejara de seguir a Justin Baldoni. En su declaración, Colleen afirmó que Blake le pidió que dejara de seguirlo. Y hubo más mentiras", ha expuesto.

"En resumen, Blake presentó una demanda por 300 millones de dólares y terminó sin nada. Si esto es una victoria rotunda, ¿cómo sería una derrota?", ha reflexionado, añadiendo que "si lo hace por las supervivientes de agresión sexual, acoso sexual y represalias, como dice, ¿por qué no testifica en el juicio y lo demuestra al mundo? Un juicio habría expuesto sus mentiras y toda la difamación de la que hablaba en sus entrevistas".

Blake Lively en It Ends With Us | Gtres

Como es evidente, aunque se haya anunciado que ambas partes no irán a juicio, aún sigue habiendo un clima hostil, unido además a que Blake Lively sigue presentando una moción independiente para el pago de honorarios de abogados y daños adicionales, la cual permanece pendiente ante el tribunal.

Dicha moción será resuelta por el juez y, según los documentos obtenidos por People, ninguna de las partes podrá apelar esa decisión una vez que se emita.