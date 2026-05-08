El encuentro de Chris Hemsworth y Elsa Pataky con una serpiente: Esto es lo que hizo el actor

Todos sabemos que Chris Hemsworth es australiano y vive con su mujer y sus 3 hijos en plena naturaleza. Además, en la fauna de Australia es muy habitual encontrarte con reptiles o arañas enormes, entre otros.

Animales que si se cruzan en el camino de cualquiera haría que entraran en pánico pero eso no es lo que les pasa a los Hemsworth. El actor de Thor y la española están más que acostumbrados a lidiar con este tipo de animalitos.

El último encuentro inesperado ha sido durante un paseo del matrimonio en bici cuando una enorme serpiente estaba en medio de la calzada.

Chris Hemswoth y Elsa Pataky se encuentran con una serpiente | Instagram Chris Hemsworth

Hemsworth se ha bajado de la bici y ha grabado a la serpiente mientras él y Elsa aparecían a su lado pero sin tocarla ni molestarla. Después ha subido otra foto donde se les veía montados en la bici habiendo retomado su camino.

En más de alguna ocasión Elsa ha mostrado cómo ha hecho cuando una araña u otro animal se ha colado en su casa. Y es que, esto ya es cotidiano para la familia.