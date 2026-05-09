Brendan Fraser habla de su transformación física para La momia 4 a sus 57 años: "Deseadme suerte"

Una de las trilogías de aventuras más queridas de comienzos de los 2000 es, sin duda, La momia, que volverá a los cines con su cuarta entrega casi 20 años después de La tumba del emperador Dragón.

Como no podía ser de otra manera, Brendan Fraser retomará su papel de Rick O'Connell, así como muchos de los miembros de las cintas originales, incluyendo a Rachel Weisz, que en la tercera parte fue sustituida por Maria Bello.

Rachel Weisz y Brendan Fraser en La momia | Universal Pictures

Sin embargo, Brendan tiene un reto por delante, y es intentar recuperar el físico que lució en las películas anteriores, aunque, tal y como ha confesado, no será fácil.

El actor ha acudido al programa de Jimmy Fallon y ha confirmado que planea ponerse en forma: "Por favor, deseadme suerte. Estoy haciendo todo lo posible para poner en forma este cuerpo de 57 años".

Brendan Fraser en La momia: La tumba del emperador Dragón | Cordon Press

En la entrevista, además aseguró que todos los intérpretes originales volverían ya que era "la única manera de hacerlo": "Así que le daremos al público lo que nos han estado pidiendo durante los últimos 20 años".

"Lo que vamos a hacer es volver a los escenarios originales", ha adelantando sobre el rodaje en Marruecos y Reino Unido, aunque sin confirmar si la acción volvería a situarse en Egipto.

Brendan Fraser en El regreso de la momia | Cordon Press

Cabe recordar que su carrera pasó por muchos altibajos, incluyendo episodios muy oscuros en su vida privada como una depresión, un divorcio, el fallecimiento de su madre o la denuncia de agresión sexual que interpuso a Philip Berk, expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, lo que le llevó a que la industria le diera la espalda.

Sin embargo, en 2023 Fraser logró ganar un Oscar a Mejor actor por La ballena, marcando su vuelta a Hollywood con películas como Los asesinos de la luna, Rental Family (Familia de alquiler), y próximamente Tiempo de victoria y, por supuesto, La momia 4.