El nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday trae malas noticias para los fans de Black Panther

Black Panther fue uno de los grandes éxitos de Marvel en 2018 y se convirtió en la antesala perfecta para una de sus últimas grandes películas: Infinity War. Sin embargo, tras el apoteósico desenlace de End Game, la franquicia de Wakanda sufrió un daño irreparable.

La muerte de su actor protagonista, Chadwick Boseman, sigue pesando en la saga superheroica. Y es que si bien el intérprete habría encarnado al personaje en cuatro ocasiones (solo con una película propia), su legado es imborrable.

Chadwick Boseman | Gtres

El director, Ryan Coogler, enfrentaba en la secuela la ardua misión de entregar el traje de Black Panther a un sustituto. La cinta jamás alcanzó la gloria de su predecesora y, de cara a Vengadores: Doomsday, muchos fans esperaban que un nuevo rey defendiera la corona.

Si bien en los instantes finales de Black Panther: Wakanda for ever Shuri pasa el testigo al otrora enemigo de T'Challa, M'Baku, el nuevo tráiler de la película deja entrever que el trono sigue vacío.

Durante la pieza promocional, por el momento solo disponible en cines, aparecen tanto M'Baku como Shuri caminando por lo que parece ser un desierto. También se puede ver a los talokaniles, liderados por Namor. Todo ello concluyendo en un apretón de manos entre el jefe de la tribu Jabari y nada menos que La Cosa de Los cuatro fantásticos.

Tenoch Huerta es Namor en 'Black Panther: Wakanda Forever' | Marvel Studios

Acto seguido la pantalla se va a negro y, como en el resto de los avances, unos rótulos indican el regreso de los protagonistas. Y es aquí cuando llega la decepción.

"Los wakandianos y los cuatro fantásticos volverán en Vengadores: Doomsday".

Pero, ¿y Black Panther?

Rodaje de Black Panther, con Chadwick Boseman | Cordon Press

Por mucho que ambos candidatos al trono hayan hecho acto de presencia, el tráiler no se ha animado ni tan siquiera a mencionar a su rey. Lo cual, mantiene la incógnita sobre si realmente habrá un Black Panther legítimo en la película.

El mundo entero se enamoró de Chadwick vistiendo el traje de superhéroe; por lo que no es de extrañar que, aunque pese, los fans esperen tener a alguien que lo porte con orgullo en la gran cita de Marvel de este año. No obstante, hasta la fecha, parece que sigue en el armario.