El conflicto judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni se remonta a finales de 2024, cuando la actriz demandó al director de It ends with us por acoso sexual. Ha pasado más de un año y medio y el caso continúa, con la fecha del juicio cada vez más cerca.

Y es que el director de la cinta contraatacó y acusó a Lively de difamación y de extorsión. Si bien esta demanda fue desestimada, la acusación original de la mujer de Ryan Ryenolds sigue en marcha y, con ella, las investigaciones correspondientes. De este modo, llegó el punto en el que los mensajes entre la actriz y su amiga, Taylor Swift se hicieron públicos.

Swift y Lively siempre han mantenido una estrecha relación y estos mensajes eran una prueba más de ello. "Haría lo que fuera por ti", decía la cantante, o "eres mi heroína", escribía la actriz. Unas palabras de afecto que contrastan directamente con el distanciamiento entre ambas cuando estalló el caso Baldoni.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Y es que desde que Lively lanzó la acusación, la relación entre ambas parece haberse enfriado. Una situación que ahora, tras la publicación de los mensajes, se podría haber agravado.

"La verdad es que ha sido muy difícil para Taylor", comenta una fuente cercana a US Weekly: "La publicación de sus mensajes la hizo sentir expuesta y, en cierto modo, violada. Algo privado de repente ya no era suyo. Esto no le ha sentado bien".

Así pues, el caso Baldoni estaría poniendo a prueba la paciencia de la artista y su amistad con la propia Blake Lively. Una situación que, de cara al juicio esta primavera, podría vivir su máxima tensión.