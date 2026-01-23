Jameela Jamil aparece ahora entre los nombres que salen a relucir en la creciente polémica en torno a It Ends With Us, después de que documentos judiciales hayan sacado a la luz varias conversaciones privadas relacionadas con el conflicto.

Tras conocerse mensajes de Blake Lively a Taylor Swift en los que insultaba a Justin Baldoni, nuevos intercambios revelan ahora cómo la actriz británica se expresó de forma especialmente dura sobre Lively mientras la tensión aumentaba entre bambalinas.

Los mensajes, fechados en agosto de 2024, forman parte de una colección de correspondencia incluida ahora en el proceso legal y fueron difundidos por Daily Mail. En ellos, Jamil intercambia opiniones con Jennifer Abel, publicista de Baldoni, mientras se desarrollaba la controversia por la promoción de la película.

La conversación se produce a raíz de un vídeo de TikTok que criticaba la estrategia promocional de Lively, a quien algunos fans acusaron entonces de centrarse en su línea de cuidado capilar y en su imagen personal en lugar de abordar directamente el tema central del filme: la violencia doméstica.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

En uno de los mensajes, Abel escribió sobre Lively: "Quiero incorporar oficialmente pesadilla c–t y demonio c–t a mi vocabulario; increíble; se está haciendo esto a sí misma". A lo que Jamil respondió de forma tajante: "A estas alturas, ella es una terrorista suicida".

La conversación continuó tras la reacción pública de Lively a las críticas, cuando la actriz defendió que su personaje era más que "una simple víctima" y afirmó que ser superviviente de violencia doméstica no definía su identidad. Además, compartió un enlace a una línea de ayuda para víctimas, gesto que también fue duramente cuestionado en los mensajes privados.

Blake Lively en It Ends With Us | Gtres

"¿Viste a Blake publicar el enlace de los supervivientes?", preguntó Abel. Jamil respondió con un escueto: "Muerto". La actriz calificó la publicación de "muy fría", mientras que la publicista la describió como "muy enfermiza".

En tono de broma, Abel llegó a sugerir que Baldoni compartiera el mismo enlace, provocando la reacción de Jamil, que la instó a "mantener a Justin lejos de ella" y "mantenerlo en silencio". En otro momento del intercambio, Abel afirmó que odiaba "mucho" a Lively, una opinión con la que Jamil coincidió: "Nunca había visto un acto de villana tan extraño. Está muerta", escribió finalmente Jamil.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Sony Pictures

La filtración de estos mensajes añade una nueva capa de tensión al ya complejo conflicto legal y mediático que rodea a It Ends With Us, ampliando el foco más allá de sus protagonistas directos y mostrando la dureza de las conversaciones privadas que se produjeron entre bambalinas.