Blake Lively vuelve a situarse en el centro de la polémica relacionada con Romper el Círculo, el drama romántico dirigido y protagonizado por Justin Baldoni. Tras meses de enfrentamiento legal entre ambas partes, han salido a la luz fragmentos de supuestos mensajes privados que la actriz habría enviado a Taylor Swift durante el rodaje de la película.

Los mensajes, incluidos parcialmente en un documento obtenido por People, muestran a Lively expresándose de forma muy crítica sobre Baldoni, a quien se refiere como un "payaso" y como "el director idiota de mi película que ahora se cree escritor". Según el citado documento, estas conversaciones habrían tenido lugar mientras se desarrollaba la producción del filme, antes de que el conflicto legal estallara públicamente tras su estreno en 2024.

El equipo legal de Baldoni sostiene además que Lively pidió a Swift que firmara una versión revisada del guion de Romper el Círculo sin haberlo leído previamente, en un momento en el que la cantante se dirigía a la casa de la actriz, donde también se encontraba el propio director. De acuerdo con esa versión, Swift habría accedido, respondiendo: "¡Haría lo que fuera por ti!".

Tras ese encuentro, Lively habría vuelto a escribir a Swift para agradecerle su apoyo. En otro de los mensajes revelados, la actriz la describe como "una heroína épica" y le cuenta que había relatado todo lo ocurrido a su marido, Ryan Reynolds. En uno de los fragmentos más llamativos, Lively afirma que Baldoni "se creyó todo" durante la reunión, aunque también señala que "se resistía".

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Los mensajes, cuya veracidad forma parte del litigio en curso, añaden una nueva capa de tensión a una disputa que ya había trascendido el ámbito profesional. Hasta ahora, Lively ha evitado hacer comentarios públicos extensos sobre Baldoni, pero estas supuestas conversaciones privadas arrojan luz sobre el clima que se vivía entre ambos durante el rodaje de la película.