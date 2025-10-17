Taylor Swift y Blake Lively no se hablan desde hace un año: Pese a los rumores de reconciliación, aseguran que no ha habido contacto

La disputa judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively ha sacudido la carrera de ambos actores. Si bien la tensión durante el rodaje de It ends with us era palpable desde antes del estreno de la película, fue a finales de año cuando finalmente Lively demandó al director por acoso sexual. Una denuncia que supuso el punto de partida de una guerra abierta entre los dos bandos.

Baldoni respondió con una contrademanda en la que exigía tanto a la actriz como a su marido Ryan Reynolds hasta 400 millones de dólares. Un primer contrataque de las muchas idas y venidas que está teniendo el caso y que todavía hoy siguen vigentes.

Ryan Reynolds, Blake Lively y Justin Baldoni | Gtres/Getty

En todo este tiempo, una de las personas que se vio implicada sin haberlo pedido fue nada menos que Taylor Swift. Hasta la fecha, ambas eran amigas muy cercanas y su relación se podía ver en redes sociales continuamente. No obstante, cuando Taylor empezó a ocupar titulares a causa del caso, el vínculo que las unía se tambaleó.

Durante meses, la tensión entre la cantante y la actriz se hacía visible, paradójicamente, por la ausencia de publicaciones juntas. De hecho, con el lanzamiento del nuevo álbum, se rumoreaba que Taylor pretendía dejar un recado a su presuntamente antigua amiga en una canción. Sin embargo, esto finalmente no solo no sucedió, sino que parece que fue al revés y la artista defendió a Blake.

Cancelled! fue uno de los temas más polémicos de The life of a showgirl y en su letra soltaba un claro ""Good thing I like my friends cancelled" ("Menos mal que me gustan mis amigos cancelados"). Su público se lo tomó como una reconciliación pública entre ambas y que su relación volvía a aflorar. Algo que ahora, desde Page Six, han desmentido.

Blake Lively y Taylor Swift | Getty

"No han tenido ningún contacto", ha señalado su fuente, explicando que no se hablan desde que todo explotara el invierno pasado. Una afirmación que otra fuente cercana también ha confirmado, afirmando que no se han visto en un tiempo; aunque no ha dado detalles sobre la fecha de la última vez en la que se comunicaron.

Sea como sea, lo que es seguro es que la relación entre Taylor Swift y Blake Lively se ha visto afectada por la disputa judicial de Justin Baldoni. Ahora, con la boda de Taylor a la vuelta de la esquina, es probable que efectivamente se confirme si siguen siendo las amigas que eran o si todo se ha roto para siempre.

Por el momento, la cantante ya disfruta del éxito con su nuevo trabajo. Mientras que la protagonista de Gossip Girl se prepara para tres nuevos proyectos en los cines, con la pretensión de recuperar la reputación que tanto se ha visto dañada tras It ends with us.