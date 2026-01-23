La esperanzadora reaparición de Jake Lloyd, el joven Anakin de Star Wars, mientras se recupera de la esquizofrenia

El fandom de Star Wars es capaz de lo mejor y de lo peor. Un día aplaude estruendosamente al ver a sus actores favoritos, regalándoles palabras de cariño como a nadie más en el mundo, y otro ataca con la furia de los sith a quienes no encajan con sus propias expectativas.

Una de las primeras personas en recibir este odio fue un jovencísimo Jake Lloyd. En 1999, el recuerdo de Anakin Skywalker estaba envuelto en una capa negra, una máscara y la inconfundible voz de James Earl Jones. Sin embargo, con el estreno de La amenaza fantasma, todo cambió.

Lloyd hizo lo mejor que pudo con lo poco que tenía para defender en una de las entregas más decepcionantes de la franquicia y el mundo castigó injustamente a un intérprete que tan solo tenía 10 años.

Jake Lloyd (Anakin Skywalker) y Pernilla August (Shmi Skywalker) en Star Wars: La amenaza fantasma | Cordon Press

Así, lo que parecía que sería el inicio de una carrera brillante, tuvo su primer choque. No obstante, todo se complicó aún más cuando fue diagnosticado de esquizofrenia, algo que lo llevó a pasar incluso 10 meses en prisión.

Afortunadamente, el paso del tiempo trató bien a Lloyd y ya ha principios de 2025 compartió una esperanzadora actualización sobre su estado de salud. Afirmaba que "estaba bastante bien" y que "estos 20 años habían terminado", haciendo referencia a su pasado.

El actor, medicado y en proceso de recuperación, sigue viviendo en un centro de rehabilitación. Aunque hoy en día tiene libertad para entrar y salir a su antojo, prueba de sus notorios avances.

Ahora, se ha podido ver al (ya no tan) pequeño Anakin a sus 35 años junto a otro de los actores de la franquicia: Daniel Logan. De hecho, ha sido el propio Logan el que ha compartido una instantánea con Lloyd, afirmando estar "pasando el día con su hermano".

Daniel Logan apareció en El ataque de los clones, interpretando a la versión infantil de Boba Fett. Si bien Boba tuvo su propia serie en Disney+, fue Temuera Morrison el encargado de darle vida. Y es que, a fin de cuentas, el emblemático cazarrecompensas no dejaba de ser un clon y este fue el intérprete que le dio vida en el Episodio II. Por lo que Logan lleva también varias décadas alejado de la franquicia.

De igual modo, Ahmed Best, otro de los actores que sufrió la furia de los fans en 1999 tras convertirse en el odiado Jar Jar Binks, ha querido comentar la publicación de Instagram con un corazón. Una muestra de apoyo por parte de alguien que, como Lloyd, padeció en lo personal cuando se estrenó La amenaza fantasma.

Han pasado más de 25 años desde el debut de Jake Lloyd en la saga. La comunidad de fans de Star Wars continúa lanzando su odio a discreción, aunque ahora parece estar más centrado en la era Disney. Por lo que, en lo que al joven Anakin se refiere, esta furia ha pasado de largo para dar pie a una redención al más puro estilo Darth Vader.