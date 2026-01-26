Natalie Portman y Jenna Ortega denuncian el abuso del ICE en Estados Unidos: "Es indignante y tiene que parar"

Natalie Portman y Jenna Ortega denunciaron este sábado la violencia y los abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el Festival de Sundance, en un momento de protestas y tensión nacional tras un tiroteo fatal por parte de agentes federales en Minneapolis.

"Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar", dijo a EFE Portman, quien portaba un pin con la frase "fuera ICE", y se mostraba visiblemente afectada por la situación.

Este sábado, Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, falleció a manos de agentes federales de inmigración en la ciudad estadounidense de Mineápolis, tras tratar de interponerse entre agentes migratorios y ciudadanos que protestaban contra sus operaciones.

"Es difícil estar en un lugar así (Sundance) con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado", aseguró a EFE la actriz mexicoamericana Jenna Ortega, quien junto a Portman se encuentra en el festival de cine que se celebra en Park City, Utah, para presentar su cinta The Gallerist.

Jenna Ortega, Natalie Portman, Cathy Yan, Charli xcx en la premiere de The Gallerist en el festival de Sundance | Cordon Press

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores; sin embargo, los videos publicados en internet desde distintos ángulos no respaldan esa versión.

"La falta de una resolución real o de algún tipo de sancióncontra los agentes es increíblemente aterradora y decepcionante de ver por parte de nuestro gobierno", añadió Ortega.

La muerte de Pretti representa el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en la ciudad del estado de Minesota, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE, desatando una oleada de protestas y críticas por el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales.

No obstante, tanto Portman como Ortega expresaron sentirse orgullosas de la movilización ciudadana.

"Parece como si los ciudadanos estadounidenses fueran en este momento las mejores personas del mundo, apoyándose unos a otros, a sus vecinos, a su comunidad y defendiendo su libertad", afirmó la actriz de Black Swan.

La noche del sábado las actrices presentaron The Gallerist, de la directora Cathy Yan (Birds of Prey), junto a la estrella británica Charli XCX, que este año también formó parte de filmes como The Moment o I Want Your Sex.

La película es una comedia negra de suspense que sigue a Polina Polinski (Portman), una ambiciosa dueña de galería de arte que lucha por sobresalir en el competitivo mundo del arte contemporáneo.

El Festival de Sundance seguirá su programación hasta el 1 de febrero. Esta es su última edición en Park City antes de mudarse a Boulder, Colorado, tras más de 40 años de historia en la pequeña ciudad montañosa.