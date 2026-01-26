Ralph Fiennes mete la pata y revela quién será Voldemort en la serie de Harry Potter: "Es una muy buena elección"

Harry Potter es una de esas sagas que marca generaciones enteras. Por eso, ahora que el estreno de la primera entrega ya ha cumplido un cuarto de siglo, HBO ha visto clara la oportunidad y pretende conquistar el mundo muggle con una nueva adaptación; esta vez en formato serie.

Poco a poco, la lista de actores que van a ponerse en la piel de los personajes de J.K. Rowling se ha ido haciendo pública. Sin embargo, hay uno muy concreto que ha permanecido en silencio. Hasta ahora.

Se trata de Lord Voldemort, encarnado originalmente por Ralph Fiennes. El secretismo, tal vez, se debe a su breve aparición en La piedra filosofal, cuando apenas es más que un rostro en la nuca. Aunque la realidad podría ser más bien una estrategia de marketing marcada por las ganas de los fans de descubrir al intérprete que se pondrá la túnica de villano.

Ralph Fiennes | Gtres

Sea como sea, la realidad es que ya se había convertido en El Actor Que No Debe Ser Nombrado. El mayor misterio de la serie de Harry Potter que probablemente se resolvería una vez llegara la gran revelación de Quirrell. No obstante, el intérprete original no era consciente de todo esto.

Y es que en una reciente entrevista, Ralph Fiennes habría sacado a la luz al responsable de heredar su varita. Sería nada menos que Cillian Murphy, el favorito de todos para asumir esta ardua tarea.

Cillian Murphy y Voldemort | Gtres | Warner Bros.

"Me han dicho que ya lo han cubierto, ¿no?", comenta Finnes cuando le preguntan por el nuevo casting de Voldemort: "Ya he dicho que Cillian Murphy está muy bien. Una muy buena elección".

Si bien sus palabras podrían ser más un deseo que una revelación, el nerviosismo del protagonista de El paciente inglés lo dice todo. "Creo que ya lo han elegido, ¿no?", dice instantes antes de ser consciente de la metedura de pata: "¿No? Creía que sí".

Por el momento, HBO no ha hecho declaraciones al respecto y Cillian mantiene su silencio habitual. Ahora bien, los gestos de Fiennes parecen dejar claro que sí es algo oficial y que Lord Voldemort tendrá la sangre (limpia) de los Peaky Blinders corriendo por sus venas.

El estreno de la serie, que en principio estaba previsto para 2026 y ahora parece haberse retrasado hasta 2027, pondrá a prueba el cariño de los fans a las películas originales. Y es que, si bien la saga de libros cuenta con una contundente base de fieles adeptos, quizás 25 años no sean suficientes como para superar las adaptaciones de Daniel Radcliffe y compañía. Aunque, con Murphy en la ecuación, las papeletas para triunfar se han disparado considerablemente.