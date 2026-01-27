Sydney Sweeney, envuelta en un conflicto policial tras invadir el cartel de Hollywood de sujetadores

Sydney Sweeney lleva tiempo en boca de todos; sin embargo, las palabras recibidas no siempre son igual de favorables.

Por mucho que la actriz sea una de las estrellas más celebradas de la serie Euphoria y haya protagonizado varias cintas de éxito en la gran pantalla, como La Asistenta, no son pocas las polémicas que la han acompañado estos últimos meses.

La campaña de vaqueros por la que se le acusó de racismo o la venta de jabón con agua de su bañera son tan solo algunas de las situaciones que la han llevado a recibir un mar de críticas.

Sydney Sweeney en la premiere de La asistenta | Cordon Press

Ahora, cuando parecía que todo había pasado de largo, Sweeney ha vuelto a hacer de las suyas y ha querido llevar al límite la campaña publicitaria de su propia marca de lencería. Y es que, en un vídeo publicado por ella misma en Instagram, ha demostrado cuán lejos pretendía llegar.

En la pieza publicada, se puede ver a la actriz junto a un equipo de producción trepar la colina de Hollywood. Una vez llegan al emblemático cartel de Los Ángeles, sacan de sus bolsas una cantidad ingente de sujetadores atados entre sí.

Sydney trepa y va colgando la lencería por las letras hasta que, en un plano general, se puede apreciar el resultado de sus acciones: el cartel de Hollywood totalmente envuelto en ropa interior y, la actriz, satisfecha con su trabajo.

Si bien es cierto que, tal y como ha informado TMZ, Sweeney tenía permiso para subir la colina y llevar a cabo el rodaje, no parece que se le hubiera otorgado permiso para llevar a cabo su curiosa obra.

Por lo tanto, la actriz podría enfrentar a una denuncia policial. Por el momento, las investigaciones siguen su curso. Todo ello sin saberse, a ciencia cierta, si realmente realizó dichas acciones o si todo esto es el resultado de la magia del cine (o de la publicidad, en este caso).

Sea como sea, Syndey Sweeney sabe que llamar la atención es una buena manera de mantener su presencia mediática siempre por las nubes. No importa si es una premiere, una promoción de una marca ajena o de dar a conocer su propia compañía: la actriz domina a la perfección el arte de hacerse notar.