Blake Lively buscó apoyo externo durante la compleja posproducción de Romper el Círculo, en un momento marcado por las crecientes tensiones con el director y coprotagonista de la película, Justin Baldoni.

Un nuevo documento judicial ha sacado a la luz un correo electrónico privado enviado por Lively a Ben Affleck, en el que la intérprete se refiere de forma despectiva a Baldoni.

El correo, fechado en mayo de 2024 y obtenido por E! News, forma parte del expediente judicial relacionado con la batalla legal entre Lively y Baldoni. Aunque el apellido del destinatario aparece oculto en el documento, el contenido incluye referencias directas a la vida personal y profesional de Affleck, lo que permite identificarlo con claridad.

Ben Affleck | Cordon Press

En el mensaje, que empieza diciendo "Ben soy Blake, no me cuelgues", continúa explicando que acabó "reescribiendo y reestructurando todo el guion" de la película, cuyo libreto figura oficialmente a nombre de Christy Hall. La actriz afirma además que terminó "dirigiendo la película a través del payaso caótico 'director'/actor/productor/financiero/director del estudio", en una referencia explícita a Baldoni. "Sí, es la misma persona", añade en el correo.

Lively también sostiene que muchas de las personas que rodeaban a Baldoni en el proyecto "están en una secta" y describe el proceso como especialmente complicado por "su gusto, ego y decisiones preexistentes", además de mencionar problemas de recursos humanos. Según el texto, la actriz considera que la situación habría sido más sencilla si ella hubiera dirigido formalmente la película.

Blake Lively y Justin Baldoni en Romper el círculo | Cordon Press

El objetivo principal del correo era pedir la opinión de Affleck durante un "bake off" creativo entre ambas versiones del montaje final. Lively le solicitó que viera su edición si disponía de "1:58 de tiempo libre" y sugirió incluso que su entonces esposa, Jennifer Lopez, y sus hijos pudieran acompañarle. "Soy una gran admiradora de Jennifer… sería un honor que me diera su opinión", escribe.

A lo largo del mensaje, la actriz insiste en que no existe "ninguna presión" para que Affleck vea la película, pero subraya la implicación personal que tuvo en el proyecto: "Esta película casi me mata. Y se me ocurren muy pocas personas tan perspicaces como tú", afirma. En otro momento, añade que Matt Damon también tenía previsto ver su versión del filme a petición de Ryan Reynolds.

Matt Damon | Gtres

El correo concluye con un tono irónico y distendido: "¿Puedes creer que Jason Bourne esté viendo mi película?", bromea Lively antes de despedirse con una última frase: "Si todavía estás leyendo esto, guau. No estás tan ocupado como crees. O eres una persona muy amable".

El juicio de la actriz contra Baldoni por presuntas acusaciones de acoso sexual y represalias está previsto para el mes de mayo, y este nuevo documento añade más tensión a un caso que sigue revelando detalles comprometedores.