Amber Heard ha reaparecido en público tras asistir al Festival de Sundance 2026 para presentar el documental Silenced cuya sinopsis es:

Después de que #MeToo rompió el silencio cultural sobre la violencia de género, la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson lucha contra el uso de las leyes de difamación como arma para silenciar a las sobrevivientes.

Recordemos que Amber Heard protagonizó uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. La actriz demandó a su exmarido, Johnny Deep por abuso sexual, agresión y maltrato. Para después el actor demandarla a ella por difamación.

"Esto no se trata de mí", explica Heard quien participa en el documental, según recoge Variety. "He perdido la capacidad de hablar.No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contarla. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema".

"Recuerdo que al final del juicio surgió la idea de decir algo a la prensa. [Robinson] me preguntó si estaba segura. [Pensé]: Si me lanzan cosas, esto se hará más evidente. No entendía que la situación pudiera empeorar tanto para mí, como mujer, al usar mi voz", reflexiona sobre lo ocurrido entonces.

Además, la actriz comparte lo inspirada que se siente al ver a mujeres alzar la voz: "Me da fuerza ver a otras personas luchar. Mujeres lo suficientemente valientes como para abordar el desequilibrio de poder. Al ver el rostro de mi hija crecer y comenzar a vivir poco a poco... creo que puede ser mejor".

Amber Heard y Johnny Depp en el juicio | Gtres

Tras el juicio Amber Heard abandonó Estados Unidos y se vino a vivir a España donde reside en Madrid junto a sus hijos.