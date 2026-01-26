¿Ha roto Timothée Chalamet la maldición de las Kardashian tras su relación con Kylie Jenner?

Timothée Chalamet es uno de los nominados a llevarse el Oscar a Mejor Actor en la 98 edición de los premios por su papel en Marty Supreme.

Esta es la tercera nominación del joven actor quien se estrenó en 2018 por Call Me By Your Name y después en 2025 por el biopic de Bob Dylan, A Complete Unknown.

Timothée Chalamet en Marty Supreme | A24

Chalamet empezó su relación con Klyie Jenner en el año 2023 y asistió a la gala de los Oscar de 2025 con ella pero tras perder a favor de Adrien Brody por The Brutalist las redes empezaron a arder con comentarios donde decían que el motivo había sido la maldición de las Kardashian.

Como todo el mundo sabe, Kylie Jenner es la menor del clan de las Kardashian y ella mismo hizo referencia a esta maldición en uno de los episodios del reality show que tiene junto a su madre y sus hermanas: "La maldición Kardashian es que cada figura masculina que sale con una Kardashian. Su vida simplemente se va al garete después de eso".

'Las Kardashian', su nuevo reality | hulu

Pero si en algún momento esta maldición afectó a Timothée parece que con la buena racha que lleva en la temporada de premiospodría haberla roto.

Y es que, además de su nominación al Oscar, el intérprete se ha llevado ya el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama y el Critics Choice por lo que parece que es el firme candidato a hacerse con el Oscar.

Timothée Chalamet en los Globos de Oro | Gtres

Todo esto en medio de su mayor apogeo en su relación con Kylie, quien ha estado a su lado en todo momento durante las galas, ceremonias y premieres de este año.