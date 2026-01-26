La lista de nominados de los Oscar ha olvidado a varias estrellas de cara a la 98ª edición que se celebrará el próximo 16 de marzo. Uno de los actores que apuntaba maneras para la gala era Jesse Plemons por su papel en Bugonia; no obstante, mientras que la película sí se presenta como candidata, la Academia parece haber ignorado a su protagonista.

Esta ausencia ha sorprendido en gran medida si se tiene en cuenta que sí fue nominado en los Globos de Oro, ceremonia en la que se postulaba a Mejor actor principal en comedia o musical. Si bien no obtuvo el galardón, que cayó en manos del favorito Timothée Chalamet, volver a probar suerte en los Oscar era algo que se daba por sentado.

Timothée Chalamet en los Globos de Oro | Gtres

En su defecto, han sido Chalamet, Leonado DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura los que se batirán frente a millones de ojos el próximo marzo por hacer historia en Hollywood.

Sin embargo, este feo por parte de la Academia no ha pasado desapercibido y su propia mujer, Kirsten Dunst, ha salido en defensa del intérprete. Lo ha hecho de manera sutil, pero no por ello menos contundente; dejando claro el descontento que siente en estos momentos.

Todo empezaba cuando la eterna Mary Jane de Spider-Man compartía una historia del humorista Stavros Halkias, compañero de reparto de Plemons en Bugonia. "Yo a todos los que no han nominado a Jesse Plemos a Mejor actor", reza el texto que acompaña la imagen. En ella, Halkias mantiene un tono serio y, con edición mediante, un arma.

De igual modo, la actriz compartió la publicación del podcast Bluff Council en el que se hablaba precisamente de la ausencia de su marido. "Jesse Plemons ofrece una de las mejores actuaciones de todos los tiempos", relata el también actor y productor Ev Durán: "Ofrece una actuación trascendental al nivel de Daniel Day-Lewis y Sidney Poitier, que me preocupa que esté siendo completamente ignorada por el Marty Supreme de Chalamet, que fue una actuación muy buena, pero no lo fue. Lo que Plemons hace en esta película va más allá".

Por si esto no fuera suficiente, Dunst subió a su perfil una publicación con Plemons en su papel de Bugonia acompañada de un pie de foto muy claro: "Algunas mierdas de primer nivel". Estas palabras hacen referencia a su enorme interpretación.

Uno de los comentarios pertenece a nada menos que su compañero de reparto en Breaking Bad Aaron Paul (Jesse Pinkman). "Lo mejor de lo mejor", dice; mientras otras tantas personas muestran su apoyo público en la misma publicación.

Hasta la fecha, Plemons solo ha sido nominado en una ocasión a los Oscar. Fue por El poder del perro en la gala de 2022 y perdió la estatuilla frente a Troy Kotsur que, al igual que CODA, se llevó el gran premio de Hollywood a casa.

Sea como sea, Jesse Plemons ha demostrado con creces estar a la altura de las circunstancias. Y estas circunstancias no son cosa menor, ya que lo han llevado a trabajar con directores de la talla de Spielberg, Scorsese, Lanthimos, Garland y, este mismo año, Iñárritu. Porque por mucho que la Academia se olvide de Plemons, el mundo no lo hace y, con Oscar o sin él, ya es uno de los intérpretes mejor valorados de su generación.