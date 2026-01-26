Antena 3 Logo Antena 3
EN LOS PREMIOS FEROZ 2026

Victoria Luengo cuenta lo "maravillosa" que es la Reina Letizia: "Celebro que exista"

La actriz Victoria Luengo se ha deshecho en halagos a la reina Letizia durante su paso por los Premios Feroz 2026.

Victoria Luengo con la Reina Letizia en los Premios Princesa de Girona 2024

Victoria Luengo en los Premios feroz 2026

Europa Press
Publicado:

La Reina Letizia se ha colado en la alfombra roja de los Premios Feroz 2026 y lo ha hecho gracias a Vicky Luengo, que ha hablado sobre ella tras el cariñoso encuentro que protagonizó con la monarca en 2024.

"Es una persona maravillosa, a mí me parece una mujer muy inteligente y celebro que exista, que se comporte como se comporta y que valore la cultura y le dé el espacio que merece", aseguró la actriz.

Vicky Luengo en los Premios Feroz 2026
Vicky Luengo en los Premios Feroz 2026 | Europa Press

Doña Letizia entregó a la actriz el Premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona y le confesó haber visto el tráiler de 'Reina Roja' -serie de la que se encuentra rodando la segunda temporada- y que tenía muchas ganas de verla.

Unas palabras que tuvieron un gran significado para la actriz y que vinieron acompañadas por un cariñoso abrazo que la monarca le dio encontró con ella en Salamanca.

