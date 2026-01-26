Victoria Luengo cuenta lo "maravillosa" que es la Reina Letizia: "Celebro que exista"

La Reina Letizia se ha colado en la alfombra roja de los Premios Feroz 2026 y lo ha hecho gracias a Vicky Luengo, que ha hablado sobre ella tras el cariñoso encuentro que protagonizó con la monarca en 2024.

"Es una persona maravillosa, a mí me parece una mujer muy inteligente y celebro que exista, que se comporte como se comporta y que valore la cultura y le dé el espacio que merece", aseguró la actriz.

Vicky Luengo en los Premios Feroz 2026 | Europa Press

Doña Letizia entregó a la actriz el Premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona y le confesó haber visto el tráiler de 'Reina Roja' -serie de la que se encuentra rodando la segunda temporada- y que tenía muchas ganas de verla.

Unas palabras que tuvieron un gran significado para la actriz y que vinieron acompañadas por un cariñoso abrazo que la monarca le dio encontró con ella en Salamanca.