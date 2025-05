Sophie Turner apoya a su ex Joe Jonas tras el lanzamiento de su último álbum inspirado en su divorcio

Sophie Turner y Joe Jonas rompieron su matrimonio en 2023 y desde entonces quedó claro que la separación fue en buenos términos. Pronto comenzaron las informaciones sobre la batalla por la custodia de sus hijas pequeñas.

Aunque a principios de 2024 se anunció que la expareja había llegado a un acuerdo, los detalles se mantuvieron en secreto, y finalmente en marzo de 2025 se cerró el divorcio con la actriz de Juego de tronos mudándose a Reino Unido con ellas.

Joe Jonas y Sophie Turner en la fiesta de los Oscars de Vanity Fair 2023 | Getty Images

Durante su vuelta a su país de origen, Turner señaló lo feliz que estaba a pesar de la tristeza que aún tenía por la ruptura con el cantante.

Desde entonces, ambos han sido muy herméticos y se han centrado en sus carreras. Así, Jonas acaba de lanzar su nuevo álbum, llamado Music For People Who Believe In Love.

Sorprendentemente, la intérprete le apoyado en Instagram con una story. "Vamos, Joe Jonas", publicó con un enlace al proyecto.

Historia de Instagram de Sophie Turner | Instagram @sophiet

Lo curioso es que Jonas confesó en una entrevista con TalkShopLive cómo su divorcio inspiró específicamente la canción Only Love: "Estaba saliendo con alguien por aquel entonces y me rondaba la idea de volver a salir con alguien. Me daba mucho miedo y me intimidaba".

"El amor toma diferentes formas y yo estaba redescubriendo lo que era", aseguró. El álbum es el primer proyecto en solitario de Jonas desde Fastlife de 2011.