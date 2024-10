Sophie Turner habla de lo "triste" que ha sido su divorcio con Joe Jonas pero está "feliz" en Reino Unido y su nuevo novio

Sophie Turner, reconocida mundialmente por su interpretación de Sansa Stark en Juego de Tronos, ha compartido por primera vez una visión más íntima de su vida tras su reciente divorcio de Joe Jonas.

En una sincera entrevista con Harpers Bazaar, la actriz ha abordado los desafíos emocionales y personales que ha enfrentado en este nuevo capítulo de su vida.

Refiriéndose a su divorcio, Turner ha expresado: "Estoy pasando por un proceso legal en este momento en el que realmente no puedo decir mucho, pero fue increíblemente triste". A pesar de la tristeza, Sophie ha reconocido el valor de la relación que compartió con Jonas: "Teníamos una hermosa relación y fue difícil". Sus palabras reflejan la complejidad de las emociones tras el fin de una etapa que alguna vez fue significativa y feliz para ambos.

Joe Jonas y Sophie Turner en Nueva York | Gtres

El matrimonio con Jonas también trajo consigo una experiencia que, con el tiempo, hizo que Turner reconsiderara su vida en Estados Unidos. Durante la entrevista, la actriz ha abordado las razones de su creciente incomodidad viviendo en el país: "La violencia con armas de fuego, la anulación del fallo Roe v. Wade... Todo se acumuló", explica. El punto de inflexión llegó tras el tiroteo en la escuela de Uvalde, un suceso que la impactó profundamente y le hizo tomar una decisión definitiva: "Después del tiroteo en la escuela de Uvalde, supe que era hora de largarme de allí".

El regreso al Reino Unido, su tierra natal, fue para Turner más que un simple cambio de residencia, representó una vuelta a sus raíces y a un entorno donde siente que puede ser auténticamente ella misma. "Estoy muy feliz de estar de vuelta. Sentí como si mi vida estuviera en pausa hasta que regresé a Inglaterra", ha compartido.

Sophie Turner en Nueva York | Cordon Press

Sophie también ha destacado la importancia de la cercanía con sus amigos y familiares, algo que había echado de menos durante los seis años que vivió en Estados Unidos: "Nunca me siento yo misma cuando no estoy en Londres, con mis amigos y mi familia. Estuve fuera durante mucho tiempo, seis años, y fue cuando mis amigos se comprometieron y cuando me quedé embarazada. El otro día fui a cenar con alguien y me dijo: Nunca pude tocar tu barriga. No tuvimos esas experiencias clave juntos".

En la misma entrevista, Sophie también ha hablado sobre cómo ha retomado su vida amorosa de manera positiva junto al aristócrata inglés Peregrine Pearson. Refiriéndose a esta nueva etapa, Turner ha dicho: "Somos muy felices".

La actriz ha explicado cómo la relación surgió rápidamente, brindándole una oportunidad para redescubrirse: "Todo se dio muy rápido. Solo necesitaba salir con alguien para saber cómo hacerlo de nuevo. Esa fue la primera y la última cita, y ha sido genial". Turner no escatima en elogios hacia Pearson: "El es encantador. Es divertido y saca a relucir mi lado descarado, mi lado divertido. Me vuelve a iluminar".

Las palabras de Sophie Turner muestran su fortaleza y el deseo de seguir adelante tras un período de cambios importantes. Su vuelta a casa ha supuesto un respiro y un reencuentro con lo esencial: la familia, los amigos y su propia identidad.