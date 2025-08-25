Rotos de dolor llegan Paco León, Sara Sálamo, Silvia Alonso o Vicky Luengo al tanatorio para despedir a Verónica Echegui: "no nos lo creemos"

Impactante adiós en el mundo del cine español, que está conmocionado y destrozado tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años. La actriz, que saltó a la fama al protagonizar Yo soy La Juani de Bigas Luna en 2006, falleció este 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid tras llevar varios días ingresada. Según El País, la actriz padecía cáncer.

Su capilla ardiente se ha instalado en el madrileño Tanatorio de La Paz, donde este martes será despedida en una ceremonia civil estrictamente privada.

Como no podía ser de otra manera, minutos después de trascender su fallecimiento han sido varios los compañeros y amigos que se han desplazado hasta el lugar para darle su último adiós.

Muy afectadas, Silvia Alonso, Susana Abaitua y Vicky Luengo, íntimas de Verónica, que llegaban al tanatorio cabizbajas para arropar a su familia en este durísimo trance, sin fuerzas para dedicarle un adiós público ante las cámaras.

Susana Abaitua, Victoria Luengo y Silvia Alonso llegando al tanatorio tras la muerte de Verónica Echegui | Europa Press

Minutos después era otra de sus compañeras, Sara Sálamo, con la que tenía una amistad desde hace años, la que se ha acercado al lugar para despedir a la actriz, vestida completamente de luto y ocultando su tristeza bajo unas gafas de sol.

También se ha podido ver al actor Paco León salir del tanatorio de La Paz en Tres Cantos donde ha dicho a los medios: "Ha sido sorprendente tan joven... - Pue sí. En fin, ¿qué os digo? Nada, que no nos lo creemos".