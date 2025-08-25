Primeras fotos de Millie Bobby Brown con su hija tras anunciar su adopción

Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things, se casó a los 20 años con el hijo del legendario músico Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, de entonces 22.

Más de un año después de su boda, en mayo de 2024, la pareja ha dado el siguiente paso en su relación adoptando un bebé.

A través de una publicación en Instagram, confirmaban que han dado la bienvenida a su primera hija, asegurando que están "más que emocionados de embarcarse en este bonito nuevo capítulode la paternidad en paz y privacidad".

Días después del anuncio, Millie y Jake han hecho una salida familiar en la que se les ha visto en público por primera vez con su hija y su marido. La actriz llevaba un top rojo y unos pantalones cortos negros mientras sostenía un ramo de flores tras visitar Fanelli Café y la tienda Louis Vuitton en Soho, en Nueva York.

En otra salida, la actriz llevaba una sudadera con la palabra "MOTHER", algo que es habitual en ella. llevar prendas con mensajes sobre su momento vital. Por ejemplo cuando se casó llevaba la palabra novia escrita en uno de sus looks.

Además, Millie llevaba una funda de móvil con las iniciales "RWB", lo que ha desencadenado especulaciones entre los fans sobre el posible nombre de su hija.

Aunque no hay nada confirmado, muchos interpretan que la "R" podría ser la inicial del nombre de la niña, ya que "WB" remite a los apellidos de la pareja.