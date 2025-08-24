Después de vivir una tragedia en pleno rodaje, Lily Collins y el resto de actores de Emily in Paris vuelven al trabajo

Esta semana será tristemente recordada por todos los actores y trabajadores de la famosa serie Emily in Paris. El pasado jueves falleció de forma repentina Diego Borella, asistente de dirección.

Según se ha publicado, aunque no se ha confirmado la causa de la muerte, Borella habría muerto a los 47 años, a causa de un ataque al corazón.

Una triste noticia que ha dejado impactados a todos los trabajadores de la serie. Pero a pesar del duro golpe, los actores y el equipo técnico ha tenido que sobreponerse y seguir avanzando con el rodaje de la exitosa serie, que rueda su quinta temporada.

Rodaje Emily in Paris 5 | Gtres

En las imágenes, publicadas por Gtres, vemos cómo la protagonista, Lily Collins, junto a sus compañeros Eugenio Franceschini, Mindy Chen y Paul Forman, han vuelto al rodaje tras la tragedia.