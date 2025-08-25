Muere Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años. Una trágica noticia que ha cogido por sorpresa a todo el mundo del cine y el espectáculo en España.

Verónica habría estado ingresada estos últimos días en el Hospital madrileño 12 de Octubre falleciendo finalmente el 24 de agosto. El País informa que la actriz padecía un cáncer según ha informado fuentes de su entorno al medio.

Verónica Echegui | Gtres

Echegui se dio a conocer con la película de Bigas Luna Yo soy la Juani en el año 2006. La cinta fue un gran éxito y catapultó a la actriz a lo más alto. Desde entonces se convirtió en uno de los rostros referentes del cine español.

Verónica Echegui con el director de Yo soy la Juani en 2007 | Gtres

El último proyecto que estrenó Verónica Echegui fue la serie 'A muerte', una producción de Atresmedia en colaboración con Sábado Películas, DeAPlaneta y Playtime Movie.

La actriz nació en Madrid el 16 de junio de 1983. A lo largo de su carrera fue nominada al Goya en hasta 4 ocasiones llegando a llevarse el galardón al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.