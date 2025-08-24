Sergio Peris-Mencheta, emocionado con su regreso delante de las cámaras tras una dura lucha contra su enfermedad

Durante el último año, el actor Sergio Peris-Mencheta se ha convertido en un auténtico ejemplo de lucha y superación. En enero de 2024, dejó a todos impactados revelando que padecía leucemia mielomonocítica crónica, un tipo de síndrome mielodisplásico.

Desde ese momento, el intérprete comenzó una dura lucha contra la enfermedad. El 24 de enero de 2024 recibió un trasplante de médula ósea que le donó su hermano. Un proceso que fue un "renacimiento" para él.

En los meses posteriores, y a pesar de la mejora, el actor ha ido compartiendo por redes algunos efectos secundarios que le ha causado este tratamiento como estos cambios que ha sufrido en la piel.

En mayo de 2025, coincidiendo con su regreso al teatro con la obra Blaubeeren, un montaje sobre Auschwitz, presentaba su libro 730 días, un libro íntimo contando su lucha contra la enfermedad.

Sergio Peris-Mencheta, en la Feria del Libro | Getty

Y tras su vuelta al escenario, el actor también ha relatado, emocionado, que se ha puesto, de nuevo, delante de las cámaras. "Hoy termino esta aventura que comenzó hace cinco semanas con una llamada urgente para volar a Nuevo México al día siguiente y empezar a rodar unas horas después", escribía en este post que ha comparitdo en su cuenta de Instagram. "Ha sido la manera perfecta de volver a la vida frente a la cámara. Una comedia escandalosamente divertida, donde pude interpretar al payaso blanco, rodeado de genios de la comedia que hicieron casi imposible no romperse durante las tomas", relata compartiendo esta feliz noticia con todos.

Además, el actor, productor, director y presentador español tiene otra cosa importante que celebrar. Sergio Peris-Mencheta recibía este sábado en Los Ángeles, su antigua casa, la Orden del Mérito Civil, un regalo de España que lo toma por sorpresa y que marca el broche de oro a 17 años de carrera en Estados Unidos.

Esta distinción "me sorprende. Es de estas cosas que uno no sabe muy bien qué cara poner cuando te la dan porque sabes que es un halago", ha contado en una entrevista para EFE.